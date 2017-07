Lorbek: To je zadnja priložnost, da še pokažem, kaj znam

Napredek ga žene naprej

21. julij 2017 ob 06:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vesel sem, da se bom pridružil fantom na pripravah in hvaležen sem Košarkarski zvezi, da mi je dala to priložnost," je na zboru reprezentance povedal Erazem Lorbek.

Košarkarska reprezentanca ima številne mlade igralce, saj je bila v zadnjih letih pomlajena in generacija se je nekoliko zamenjala. Letos je na pripravah za EuroBasket dobila zelo izkušeno in slovito okrepitev, saj se ji je pridružil najstarejši izmed bratov Lorbek. 33-letni Ljubljančan se namreč vrača na parket, njegova želja pa je, da si izbori tudi mesto v izbrani vrsti in nastopi na evropskem prvenstvu.

Avgusta 2014, nekaj dni pred odhodom Slovenije na svetovno prvenstvo, je Jure Zdovc moral črtati Lorbka, v katerega je polagal ogromno upov. Težave s kolenom so bile prehude in nastop v Španiji je bil nemogoč. Sledila je prekinitev pogodbe z Barcelono, saj je pred tem že izgubil skoraj polovico sezone. Novembra istega leta so se pojavile govorice, da naj bi bil kmalu nared za vrnitev na parket, a hitro je bilo jasno, da je poškodba vendarle prehuda in bo potrebno dolgotrajno okrevanje.

Lani junija je nato šele sledil prvi preizkus, ko je odšel v ZDA. Sprva je pri San Antoniu, ki je leta 2011 v paketu s Kawhijem Leonardom iz Indiane dobil pravice zanj, opravil teste in si izboril mesto v ekipi za poletno ligo, kjer pa ni veliko igral: "Preizkus pri Spursih preprosto ni prišel v pravem trenutku, a tudi nisem imel veliko izbire. Želel sem se v čim boljši luči vrniti v čim boljši klub. Enostavno pa to ni bilo to. Preprosto nisem bil dovolj pripravljen, sploh pa ne za San Antonio. Kar pa ni rečeno, da zdaj nisem. Bomo videli."

Kokoškov verjame, da gre lahko na EP

Lani, ko je prvič postal selektor Igor Kokoškov, je tedanji športni direktor reprezentance in nekdanji Erazmov klubski ter reprezentančni soigralec Matjaž Smodiš dejal, da njegova zgodba v izbrani vrsti ni zaključena. In res je tako. Letos je med sezono najprej treniral s Cantujem, potem je odšel na preizkus še k Limogesu, kjer je vadil skupaj s Klemnom Prepeličem, a pod Duškom Vujoševićem priložnosti ni dobil. Koleno še ni bilo pravo. "Napredek od tedaj, ko sem bil pri Limogesu, je zagotovo viden. Če ne bi videl napredka, ne bi pripel v reprezentanco. Tega sploh ne bi hotel. Ta napredek je tisto, kar me žene naprej. Vidim, da sem lahko boljši in da napredujem," je o stanju dejal Lorbek.

Kokoškov je ob najavi seznama dejal, da bo Lorbka, s katerim je treniral selektorjev pomočnik Rado Trifunović, preizkusil, da vidi v kakšnem stanju je. Dan pred začetkom priprav so s KZS-ja sporočili, da se bo Erazem priključil pripravam, na zboru pa je selektor odkrito priznal, da če ne bi verjel, da Lorbek lahko pride tudi v končno ekipo dvanajsterice, ki bo zastopala slovenske barve na prvenstvu, ga ne bi poklical. "Vesel sem, da sem se pridružil fantom na pripravah in hvaležen Košarkarski zvezi Slovenije, da mi je dala to priložnost, da se vrnem na igrišče in pomerim z najboljšimi. Ko sva se z Markom Milićem videla na Ježici na turnirju mlajših selekcij, je prišlo do ideje, da bi lahko poskusil in bi me preizkusili. Potem sem dva meseca treniral in smo se dogovorili, da sem lahko zraven," je pot do reprezentance opisal Lorbek.

Lahko igra na poziciji štiri ali pet

"Še kar nekaj dela me čaka, da pridem na najvišjo možno raven, kar je tudi moj cilj. Zagotovo pa premorem veliko izkušenj in lahko na ta način z nasveti pomagam mlajšim soigralcem. Predvsem pa moram izpiliti sebe. To dojemam v bistvu kot zadnjo priložnost, da še pokažem, kaj znam, in se vrnem na igrišča, kot si želim," je Erazem prepričan, da lahko ekipi veliko da. Vendarle gre za košarkarja z ogromno izkušnjami, ki je svoj čas igral res izjemno košarko. Kot je dejal Kokoškov, je bil v določenem trenutku najboljši visoki igralec izven NBA-ja.

Prav zaradi pomanjkanja visokih igralcev bi bil Lorbek na neki zavidljivi ravni neprecenljiv, saj zelo dobro lahko igra tako na poziciji krilnega centra kot centra. Je dovolj visok, hkrati pa ima izjemen občutek za igro ter je pri 210 centimetrih zelo gibljiv in tehnično podkovan, prav tako pa zna zadevati tudi z razdalje. V primeru, da se "sestavi", bo zagotovo zanimiv tudi za različne klube, a s tem se ne obremenjuje: "Kot vedno sem pripravljen igrati na obeh pozicijah, štiri in pet. Pomembno je samo to, da fizično zdržim priprave. Koleno mora zdržati. V tem trenutku o klubu ne razmišljam, ampak samo o tem, da zdržim priprave. Z mislimi sem osredotočen na reprezentanco. Izboriti si moram mesto med dvanajst. Moj cilj je, da si na igrišču izborim mesto v končni ekipi."

Priznanji, ki sta ju dobila le Dragić in Dončić

Nazadnje je bil član Barcelone, s katero je leta 2010 postal evropski klubski prvak. Leto poprej je blestel pod taktirko Zdovca na EuroBasketu na Poljskem, ko je Slovenija dosegla najboljšo uvrstitev do zdaj. Ob četrtem mestu pa je bil Lorbek še izbran v prvo peterko turnirja. To je kasneje uspelo le še Goranu Dragiću. Ob Lorbku in Dragiću, ki sta leta 2004 skupaj osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu mlajših članov, ko je bil Erazem MVP tekmovanja, je v reprezentanci najbolj zveneče ime že zdaj Luka Dončić. Tudi z njim ima nekaj skupnega, namreč 18-letni Ljubljančan je bil letos izbran za najboljšega mladega košarkarja Evrolige, pred 12 leti pa je bil prav njegov 15 let starejši someščan prvi, ki je prejel ta naziv.

"Občutki so super, saj sem res vesel, da sem zopet poleg. Zelo trdo sem delal, da sem prišel do te točke, da sem ponovno lahko na parketu. Sem poln navdušenja in energije. Najprej je treba iti čez nekaj treningov, da dobimo sliko, kje sem in potem naprej. Vse je še prehitro govoriti. Priprave so za to, da se preizkusi vse, kar se mora, preden se gre na pomembno tekmovanje oziroma že za pripravljalne tekme. Mislim, da sem precej blizu telesnemu maksimumu, bomo pa videli med pripravami, kam lahko pridem. Grem iz dneva v dan. Držim se tega osebnega občutka, ki je zelo dober. Moram reči, da sem naredil v zadnjih dveh mesecih velik korak naprej. Želja me žene naprej, prav tako pa tudi ljubezen do športa in igranja košarke, ki je nekaj posebnega," je še dodal Lorbek, ki pravi, da je bilo med okrevanjem težko, a obupal ni: "Med to rehabilitacijo so bili vzponi in padci. Po poškodbi je tako. Treba je trdo delati in veliko vložiti v to. Upam, da bo rezultat viden na igrišču."

Tilen Jamnik