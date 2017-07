Mariboru v Evropi največkrat sodili Nemci

26. julij 2017 ob 10:02

Latvijec Andris Treimanis bo drevi Mariboru še drugič sodil v evropskih pokalih, prvič je bilo to pred štirimi leti, ko je Maribor uspešno preskočil Birkirkaro.

Tokrat na portalu Športni SOS odgovarjamo na vprašanja o nogometnih sodnikih.





995. Kateri sodnik je največkrat sodil Mariboru v evropskih nogometnih tekmovanjih?

Mitja Halič

Ta primat si delita dva sodnika iz Srednje Evrope, to sta Madžar Istvan Vad in Poljak Szymon Marciniak.

38-letni Vad prihaja iz sodniške družine, saj sta tudi njegov oče in dedek piskala na nogometnih igriščih (prav tako jima je ime Istvan Vad). Najmlajši v liniji istoimenskih sodnikov je mednarodno licenco dobil leta 2007, ko se je tudi prvič srečal z Mariborom. Najboljšemu slovenskemu nogometnemu klubu je pravico delil 7. julija 2007, ko je Maribor v drugem krogu v Ljudskem vrtu gostil Hajduk Kulo in slavil z 2:0. Teden dni pozneje je bila slika na povratni tekmi v Beogradu popolnoma obrnjena, saj je Kula slavila s 5:0.

Vad je Mariboru drugič sodil 6. decembra 2012, ko so vijoličasti v zadnjem krogu Evropske lige gostili Lazio in izgubili z 1:4. Madžar se je z Mariborom zadnjič srečal v istem tekmovanju, in sicer dobro leto pozneje, natančno 20. februarja 2014, ko je Maribor v šestnajstini finala gostil Sevillo in igral 2:2.

Marciniak je dve leti mlajši, Fifino licenco je prejel leta 2011. Z Mariborom se je najprej srečal 4. oktobra 2012, ko je prav tako sodil tekmo z Laziem, le da je ta potekala v Rimu, kjer so bili Italijani boljši z 1:0. Dobro leto dni pozneje - natančno 12. decembra 2013, je delil pravico na tekmi proti Wiganu. Mariborčane je zmaga z 1:0 popeljala v evropsko jesen. Zadnja tekma pa je iz Lige prvakov, Schalke je 10. decembra 2014 v Ljudskem vrtu zmagal z 1:0.

996. Iz katere države je prišlo največ sodnikov, ki so sodili Mariboru v Evropi?

Mitja Halič

Največ sodnikov, ki so v Evropi sodili Mariboru, prihaja iz Nemčije. Teh je bilo skupaj sedem.

Ljubitelji slovenskega nogometa se Bernda Heynemanna običajno spominjajo po reprezentančni tekmi med Slovenijo in Italijo, na kateri Nemec ni dosodil gola po strelu Darka Milaniča. Heynemann je bil sploh prvi sodnik, ki je sodil na tekmi Maribora v evropskih tekmovanjih, to je bilo 19. avgusta 1992, ko so vijoličasti doma premagali Hamrun Spartans s 4:0.

Heynemannu so sledili še Daniel Siebert, Felix Brych, Franz-Xaver Wack, Hans Jürgen Weber, Manuel Gräfe in Thorsten Kinhöfer.

