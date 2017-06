Katar za zmago v nizu potreboval 45 točk

451. del rubrike Športni SOS

23. junij 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski odbojkarji so v letošnji svetovni ligi za zmago v drugem nizu proti Egiptu potrebovali 39 točk, kar spada med zelo dolge nize.

Na portalu Športni SOS tik pred koncem drugega kakovostnega razreda svetovne lige odgovarjamo na vaši vprašanji o tem športu.

986. Slovenski odbojkarji so v svetovni ligi za zmago v drugem nizu proti Egiptu potrebovali 39 točk. Kakšen je rekord v doseženih točkah v enem nizu?

Viki Vertačnik

Preveril sem vse reprezentančne turnirje na štirih največjih tekmovanjih (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva ter svetovna liga).

Zmaga Slovenije proti Egiptu z 39:37 je sedma najvišja zmaga v tem obdobju. Rekord je bil dosežen prav v letošnji svetovni ligi, ko je Katar v tretjeligaški konkurenci dobil niz proti Venezueli s 45:43.

Točke zmagovalca: 45

Tekmovanje: svetovna liga 2017

Par: Katar - Venezuela 3:1

Izid: 27:29, 25:16, 45:43, 25:13

Točke zmagovalca: 43

Tekmovanje: svetovna liga 2017

Par: Kitajska - Turčija 3:0

Izid: 43:41, 26:24, 25:21

Točke zmagovalca: 42

Tekmovanje: EP 2003

Par: Italija - Francija 3:2

Izid: 25:18, 40:42, 25:18, 27:29, 15:9

Točke zmagovalca: 42

Tekmovanje: svetovna liga 2011

Par: Brazilija - Argentina 3:0

Izid: 25:22, 42:40, 25:23

Točke zmagovalca: 40

Tekmovanje: OI 2000

Par: Italija - Argentina 3:0

Izid: 40:38, 25:18, 25:14

Točke zmagovalca: 40

Tekmovanje: SP 2006

Par: Tunizija - Portoriko 3:2

Izid: 38:40, 28:26, 16:25, 25:22, 15:11

Točke zmagovalca: 39

Tekmovanje: svetovna liga 2014

Par: Kitajska - Slovaška 3:1

Izid: 21:25, 39:37, 25:23, 25:19

Točke zmagovalca: 39

Tekmovanje: svetovna liga 2017

Par: Slovenija - Egipt 3:0

Izid: 25:23, 39:37, 25:23

987. Katera reprezentanca ima najboljše razmerje zmag in poraz v zelo dolgih nizih, ko zmagovalec osvoji 30 točk ali več?

Viki Vertačnik

Na zgoraj opisanih turnirjih je bilo 331 tekem, v katerih je zmagovalec niza osvojil vsaj 30 točk. Med ekipami, ki so odigrali vsaj pet takih nizov, je najbolj uspešna Kitajska, ki ima razmerje zmag in porazov 13—4. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Reprezentanca Z-P Odstotek Kitajska 13-4 76,5 Iran 4-2 66,7 ZDA 22-12 64,7 Bolgarija 21-12 63,4 Brazilija 21-12 63,4 Srbija 27-18 60,0 Belgija 7-5 58,3 Argentina 20-16 55,6 Poljska 26-21 55,3 Kuba 17-15 53,1



Opomba: Srbija vključuje tudi rezultate Jugoslavije ter Srbije in Črne gore.

Slavko Jerič