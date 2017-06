New York kralj naslovov, Green Bay najmanjše mesto

450. del rubrike Športni SOS

21. junij 2017 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

New York je najbolj poseljeno ameriško mesto, ki se ponaša tudi z največ naslovi v štirih najelitnejših ameriških ekipnih športih.

Po koncu Lig NBA in NHL se na portalu Športni SOS usmerjamo v uspešnost mest v najbolj čislanih ameriških ligah.

983. Ker sta se ravno končali ligi NBA in NHL, me zanima zemljevid najuspešnejših severnoameriških mest. Še posebno me zanima, na katerem mestu je Pittsburgh, saj sem vnet navijač letošnjih prvakov Pingvinov.

Edi Bregar

Najuspešnejše mesto med štirimi športi (NFL, NBA, MLB in NFL) je New York, ki ima 50 naslovov. Pittsburgh je sedmi na tej lestvici, saj ima 16 naslovov prvaka. Podrobnosti so v spodnjem zemljevidu.

984. Ali je kateremu mestu uspelo, da je imel v isti sezoni več prvakov iz teh štirih lig?

Edi Bregar

Tako je, s tem se ponaša več mest. Največkrat je to uspelo New Yorku (1927, 1933, 1938, 1956, 1969, 1986 in 1999), s tem dosežkom pa se ponašajo še Baltimore (1970), Boston (2004), Cleveland (1948), Detroit (1935, 1952), Los Angeles (2002), Pittsburgh (2009) in San Francsico (1989).

Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil ravno Pittsburgh. Februarja so Jeklarji slavili v Ligi NFL, junija pa Pingvini v Ligi NHL.

Dosežek posebne vrste je bil Detroit, ki se edini lahko pohvali s trojčkom v eni sezoni. Tigri so oktobra 1935 v finalu Lige MLB premagali Chicago Cubse s 4:2. Levi so decembra v finalu Lige NFL ugnali New York Giantse s 26:7, hokejisti Rdečih kril pa so aprila 1936 v finalu Lige NHL s 3:1 nadvladali Toronto.

Philadelphia je v obdobju 1979—1980 imela predstavnika v finalu vseh štirih lig. Philliesi so dobili Ligo MLB, Eaglesi (NFL), 76ersi in Flyersi (NFL) pa so v finalu izgubili.

Če pa upoštevamo še preostale (manj izpostavljene lige), se širše območje Los Angelesa lahko pohvali s celo štirimi naslovi. Prvaki so bili košarkarji Lakersov in košarkarice Sparksov, Angelsi so dobili Ligo MLB, Galaxy pa nogometno ligo MLS.

985. Katero je najmanjše severnoameriško mesto po številu prebivalcev, ki mu je uspelo osvojiti eno izmed teh lig? Ali je to mogoče Green Bay?

Edi Bregar

New York je na vrhu mest z največ osvojenimi naslovi, hkrati pa je seveda tudi mesto z največ prebivalci, ki se ponaša z vsaj enim naslovom. Na drugi strani ekstrema je res Green Bay, ki je vseh 13 naslovov osvojil v Ligi NFL, kjer blestijo Packersi.

Po podatkih ameriškega urada za prebivalstvo je leta 2016 v tem mestu prebivalo dobrih 105 tisoč ljudi, kar Green Bay uvršča na 286. mesto v državi. Drugo najmanjše mesto je Syracuse z dobrimi 143 tisoč prebivalci. Mesto je od New Yorka oddaljeno 315 kilometrov zračne razdalje. Syracuse je leta 1955 v finalu Lige NBA ugnal Fort Wayne Pistons (ta se je leta 1957 preselil v Detroit). Syracuse se je leta 1963 preselil v Philadelphio.

Največje ameriško mesto, ki še nikoli ni osvojilo naslova prvaka, pa je San Jose, kjer prebiva dober milijon prebivalcev in po tem merilu v ZDA zaseda deseto mesto.

Opomba: Prikazani so kraji z vsaj tremi naslovi. Naslove so osvajale tudi kanadske ekipe, najuspešnejše so Montreal (26 naslovov), Toronto (15), Edmonton (5) in Ottawa (4).

Slavko Jerič