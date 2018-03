Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zavod za šport RS Planica je imel lani 134 tisoč evrov dobička. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Nordijski center zelo privlačen tudi za tujce

Zavod za šport RS Planica s 134.000 evri dobička

20. marec 2018 ob 15:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zavod za šport Republike Slovenije Planica je predstavil poslovanje v letu 2017, v katerem so v zavodu pridelali 134.077 evrov čistega dobička, prihodkov pa je bilo za 5,5 milijona evrov.

Z vsebino in poslovanjem zavoda sta bila ob predstavitvi financ zadovoljna tako direktor Jelko Gros, kot tudi ministrica za področje športa Maja Makovec Brenčič.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Gros, so na zavodu zadovoljni tako s projekti vrhunskega športa, kot projekti v katere so vključeni mladi. Dobro je poslovanje hotela Dom Planica, prodaja spustov zip linom, s katerim so lani zabeležili več kot 15.000 spustov, zadovoljni pa so tudi s številom vodenih ogledov, koriščenjem vetrovnika in drugih storitev. Vse večje je tudi zanimanje tujcev za priprave v Planici.

V javnosti je največje zanimanje za delovanje nordijskega centra. Ta je gostil tri tekme svetovnega pokala v skokih, po dve tekmi celinskega pokala v skokih in nordijski kombinacij ter tudi 12 tekem celinskega pokala v smučarskem teku ter številna manjša tekmovanja pozimi in poleti.

V nordijskem centru so realizirali več kot 17.000 enot treninga, pri čemer so tujci, ti so prišli iz 23 držav, z 8567 enotami celo presegli slovenske športnike. Posebej velika je razlika v smučarskem teku, saj so Slovenci v snežnem tunelu opravili 688 enot treninga, tujci pa kar 1891. Velika je bila tudi izkoriščenost tekaških prog, zaradi katerih je po ocenah vodilnih na zavodu Planico obiskalo 10.000 ljudi.

Dom Planica je beležil skoraj 22.000 nočitev, v povprečju pa so gostje tam bivali po tri dni. Ob športnikih je pomemben segment s tega naslova predstavljala tudi šola v naravi.

Direktor Gros pri tem ne skriva, da v Planici vidijo rezerve v svojih kapacitetah predvsem v smučarskem teku, saj na Smučarski zvezi Sloveniji še niso prepoznali planiških prog, ki so najustreznejše, za sistemsko vadbo, ampak bolj za pomožno. Prav področje smučarskih tekov pa se v Planici finančno ne pokrije samo, saj so proge vsem na voljo še vedno brezplačno.

Velike načrte imajo v Planici tudi z Muzejem športa, kjer pa bo potrebno sodelovanje države. Zaenkrat so na zavodu z državno pomočjo dobili le nov depo, da primerno shranijo arhive in eksponate, želja pa je tudi čim prejšnja ureditev muzeja.

T. O.