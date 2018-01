Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Olimpijske igre v Južni Koreji se bodo začele 9. februarja. Foto: BoBo Prireditve sta se udeležila tudi Bogdan Gabrovec in Miro Cerar, ki je ob tem prejel olimpijski certifikat MOK-a. Foto: BoBo Olimpijski duh se bo stopnjeval iz dneva v dan. Foto: BoBo VIDEO Zagorela slovenska olimpi... Dodaj v

Olimpijska bakla začela 20-dnevno pot po Sloveniji

Namen je ustvariti olimpijsko vzdušje

9. januar 2018 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Natanko mesec dni pred začetkom olimpijskih iger v Pjongčangu je v Ljubljani zagorela slovenska olimpijska bakla. Obiskala bo osem slovenskih krajev.

Pot bo končala na uradni predstavitvi olimpijske reprezentance 29. januarja v ljubljanskem Grand hotelu Union. Tam bodo tudi kamere Televizije Slovenija.

Namen projekta je ustvarjanje olimpijskega vzdušja pred začetkom olimpijskih iger v Južni Koreji. V projektu sodelujejo vrhunski športniki, olimpijci in nosilci olimpijskih kolajn ter navijači.

Baklo so prižgali v ljubljanskem BTC-ju pred Slovenskim olimpijskim izobraževalnim centrom. Obiskala bo še Mojstrano, Tržič, Celje, Velenje, Maribor in Črno na Koroškem.

Te kraje je OKS izbral kot tiste z bogato olimpijsko tradicijo. V vsakem kraju, kjer se bo bakla ustavila, bodo pri OKS-u osrednjo pozornost usmerili v olimpijce, rojene v tistem kraju, ki so pustili pomemben pečat v slovenski olimpijski zgodovini.

Poleg obiska olimpijcev in bakle so za dogodke pripravili tudi pester spremljevalni program, namenjen najmlajšim. Na voljo bodo različne olimpijske dejavnosti za otroke, olimpijski kviz, predstavili bodo projekt in poklepetali z olimpijci, zbirali dobre želje za slovenske športnike, ki se pripravljajo na prihajajoče zimske olimpijske igre, ter spremljali nastope učencev bližnjih osnovnih šol.

Plamenico bo na predstavitvi članom olimpijske reprezentance predal olimpijec in vodja navijaškega letala v Pjongčang, hokejist Tomaž Razingar, ki bo baklo spremljal na celotni poti po Sloveniji. Razingar je bil zastavonoša na zadnjih ZOI v Sočiju.

"Zelo sem počaščen. Nadejam se, da bomo na teh prireditvah spoznali ogromno mladih športnikov. Želim si, da bi se ogromno fantov in deklet odločilo za šport. Z namenom spodbujanja športa bomo vzdigovali olimpijsko vzdušje. Samo še 30 dni je do začetka OI. Nadejam se, da bo cela Slovenija kot na prejšnjih igrah dihala skupaj s športniki," je dejal Razingar.

Prižiga bakle so se med drugim udeležili tudi nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič, nekdanja alpska smučarka Petra Robnik in drugi ljubljanski olimpijci, predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec in predsednik Slovenske olimpijske akademije Miro Cerar, ki je ob tem prejel poseben olimpijski certifikat Mednarodnega olimpijskega komiteja.

R. K.