Po skoraj 15 letih Panterji znova slavili v Los Angelesu

Florida četrtič zapored zmagala na gostovanju

19. februar 2017 ob 07:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Floride nadaljujejo z uspešnimi igrami na gostujoči turneji, potem ko so s 3:2 v Staples Centru premagali Los Angeles. Mož odločitve je bil Aleksander Barkov.

Nadarjeni finski napadalec je zadetek za končnih 3:2 dosegel po vsega 15 sekundah igre v zadnji tretjini. Barkov se je v nevtralni tretjini prebil do ploščka in se otresel treh domačih hokejistov. Tudi Jeff Carter, ki je do zadnjega oviral Finca, ni uspel preprečiti zadetka. Barkov je z bekhendom povsem z desne ploščico spravil mimo Petra Budaja.

Florida je na turneji, kjer igra pet zaporednih tekem v gosteh, do zdaj pa je dobila vse štiri dvoboje. V Los Angelesu so Panterji nazadnje slavili daljnega 27. novembra 2002. Kingsi so klonili četrtič na zadnjih petih srečanjih.

Gostje so v 16. minuti povedli prek Jonathana Huberdeauja, ki je zadel z močnim strelom po lepi podaji Barkova. Na začetku druge tretjine je vodstvo povišal Jussi Jokinen. Reilly Smith je podal izza gola, kjer so Kralji pozabili na Finca, ta pa je s strelom iz zapestja ugnal Budaja. V šesti minuti je Dwight King v gneči pred vrati plošček zbezal v mrežo za 2:1, šest minut kasneje pa je Tanner Pearson domiselno preigraval za 2:2.

V gostujočih vratih se je s 33 obrambami izkazal Robert Luongo. Budaj je na drugi strani zaustavil 22 strelov. Anže Kopitar je bil na ledu skoraj 19 minut, trikrat je streljal na gol, a ni vpisal nobene točke.

Tekme 18. februarja:

LOS ANGELES - FLORIDA 2:3

King 26., Pearson 32.; Huberdeau 16., Jokinen 22., Barkov 41.

BUFFALO - ST. LOUIS 3:2

MONTREAL - WINNIPEG 1:3

DETROIT - WASHINGTON 3:2 - kazenski streli

TORONTO - OTTAWA 3:6

NEW JERSEY - NY ISLANDERS 3:2

CHICAGO - EDMONTON 1:3

DALLAS - TAMPA BAY 4:3 - v podaljšku

MINNESOTA - NASHVILLE 5:2

ARIZONA - SAN JOSE 1:4

VANCOUVER - CALGARY 2:1 - v podaljšku

Tekem 19. februarja:

NY RANGERS - WASHINGTON

PITTSBURGH - DETROIT

OTTAWA - WINNIPEG

NY ISLANDERS - NEW JERSEY

BUFFALO - CHICAGO

COLUMBUS - NASHVILLE

CAROLINA - TORONTO

COLORADO - TAMPA BAY

SAN JOSE - BOSTON

ANAHEIM - LOS ANGELES

VANCOUVER - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 59 31 20 8 70 OTTAWA SENATORS 56 31 19 6 68 FLORIDA PANTHERS 57 26 20 10 64 BOSTON BRUINS 58 29 23 6 64 TORONTO MAPLE LEAFS 57 26 20 11 63 BUFFALO SABRES 59 26 23 10 62 TAMPA BAY LIGHTNING 57 25 24 8 58 DETROIT RED WINGS 58 23 25 10 56 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 57 39 11 7 85 PITTSBURGH PENGUINS 57 36 13 8 80 COLUMBUS BLUE JACKETS 57 37 15 5 79 NEW YORK RANGERS 57 37 19 1 75 NEW YORK ISLANDERS 57 26 21 10 62 PHILADELPHIA FLYERS 58 27 24 7 61 NEW JERSEY DEVILS 58 25 23 10 60 CAROLINA HURICANES 54 24 22 8 56 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 58 39 13 6 84 CHICAGO BLACKHAWKS 58 35 18 5 75 ST. LOUIS BLUES 59 31 23 5 67 NASHVILLE PREDATORS 57 27 22 8 62 WINNIPEG JETS 61 27 29 5 59 DALLAS STARS 60 23 27 10 56 COLORADO AVALANCHE 56 16 38 2 34 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 59 35 18 6 76 EDMONTON OILERS 59 32 19 8 72 ANAHEIM DUCKS 59 30 19 10 70 CALGARY FLAMES 59 29 26 4 62 LOS ANGELES KINGS 57 28 25 4 60 VANCOUVER CANUCKS 59 26 27 6 58 ARIZONA COYOTES 57 20 30 7 47

