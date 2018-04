Proti Madžarski risi v boj za prvo zmago na prvenstvu

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

25. april 2018 ob 12:19

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Danes bo na svetovnem prvenstvu v hokeju divizije I v Budimpešti Slovenija igrala tretjo tekmo. Ob 19.30 se bo pomerila z Madžarsko. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Slovenci so po tekmah z Veliko Britanijo (1:3) in Poljsko (2:4) po neprepričljivih predstavah nepričakovano ostali brez zmag in so po dveh krogih še edina ekipa na SP-ju brez točke na zadnjem mestu lestvice v skupini A.

Razplet, kot si ga nihče ni želel, je poskrbel za alarm v slovenski ekipi. Torkov trening je minil v zelo delovnem vzdušju, pred tem so imeli hokejisti tudi sestanek, tako s selektorjem Karijem Savolainenom kot tudi sami, in so analizirali dosedanje dogajanje na SP-ju.

Kapetan Jan Urbas poudarja, da se vsi zavedajo res slabega začetka, a bodo skušali dvojno ničlo pozabiti in se osredotočiti še na preostale tri tekme, ki jih čakajo.

Prva je danes z Madžarsko, ki ima po prvih dveh krogih tri točke za zmago nad Italijo, Slovence pa čaka, ob tekmecih, s katerimi so izgubili zadnjo prijateljsko tekmo na Bledu, tudi odlično navijaško vzdušje in pritisk večtisočglave navijaške množice, ki se na tekmah domače ekipe zbere v dvorani Laszla Pappa.

SP divizije I, skupina A, 3. krog

Danes ob 12.30:

ITALIJA - KAZAHSTAN

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

Lestvica: * x KAZAHSTAN 2 2 0 0 0 6 VELIKA BRITANIJA 2 1 0 0 1 3 ITALIJA 2 1 0 0 1 3 POLJSKA 2 1 0 0 1 3 MADŽARSKA 2 1 0 0 1 3 SLOVENIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.