Rokometni spektakel v Zlatorogu v zadnjem napadu dobil Kiel

Celje nasprotnikom ves čas za petami

19. november 2017 ob 15:52

19. november 2017 ob 19:28

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se po zmagi nad Kielom prejšnji teden v Ligi prvakov znova pomerili z nemško ekipo. Tekmo v dvorani Zlatorog so si v končnici zagotovili gostje (27:28).

Slovenski prvaki so znova navdušili in po slabem uvodu v tekmo uprizorili spektakularen preobrat. V svojem žepu so že imeli točko, a nato v razburljivem in izenačenem dvoboju vendarle ostali brez točk, zadnji žebelj v celjsko krsto pa je v izdihljajih tekme za "zebre" zabil švedski krilni reprezentant Niclas Ekberg.

V celjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Gal Marguč in Branko Vujović, ki sta dosegla po pet golov.

Nemci silovito začeli

Nemci so v Celju začeli silovito, po osmih minutah igre so imeli dvojno prednost (4:8). Kiel je po 12 minutah igre vodil že za pet golov (4:9). Po strelskem mrku je za Celje zadel Daniel Dušebajev (5:9). Ravno on je sprožil močan strel od daleč in zadel, gol je prispeval še njegov soigralec in Celjani so zaostajali le še za dva zadetka (8:10).

Kiel je v nadaljevanju zaigral bolje in v 19. minuti je spet imel pet golov naskoka (8:13). Končnica prvega polčasa je znova minila v prevladi celjske zasedbe, ki je po golu Marguča na polčasu zaostajala za gol (14:15).

Celje do prvega vodstva

Celjani so hitro v drugem polčasu izenačili (15:15). Izenačeno je bilo tudi v nadaljevanju, Marguč je zadel za novo izenačenje (18:18). Tilen Kodrin je v 41. minuti Celje prvič popeljal v vodstvo (19:18). Kiel je z delnim izidom 4:1 spet povedel (20:22), a Celjani so jim ves čas tesno dihali za ovratnik, v 50. minuti so varovanci Branka Tamšeta znova izenačili (22:22).

Nemci so imeli razpoloženega vratarja Niklasa Landina, ki je zaustavil nekaj ključnih žog, po njegovi zaslugi je Kiel v 52. minuti pahnila slovensko v zaostanek dveh golov (23:25). Celjani se niso predali, znova so pokazali fanatično bojevito igro in navkljub izključitvi Matica Suholežnika po golu Vujovića deset sekund pred koncem tekme izenačili (28:28). A Nemci so izpeljali bliskovit nasproten napad, ki ga je v izdihljajih tekme zaključil Ekberg in Celjane zavil v črno.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 26. novembra, gostila nemški Flensburg-Handewitt.

LIGA PRVAKOV, 8. KROG

SKUPINA B

CELJE PL - KIEL

27:28 (14:15)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Dobaj, Vujović 5, Jurečič, Malus 1, Razgor 4, Suholežnik 2, Marguč 5, Grošelj, Kodrin 3, Makuc, Anić 1, Dušebajev 4, Mačkovšek, Bečiri 2.

Kiel: Landin, Wolff, Toft Hansen, Firnhaber, Dissinger, Wiencek 6, Ekberg 7, Zeitz 2, Frend-Öfors, Rahmel, Dahmke 3, Zarabec 1, Vujin 2, Bilyk 4, Nilsson 3.

Sedemmetrovke: 3/2; 4/3

Izključitve: 8 min; 10 min

4.600 gledalcev.

FLENSBURG - MEŠKOV BREST

KIELCE - AALBORG 28:27

VESZPREM - PSG 24:29

Vrstni red: PSG 14, Veszprem 11, Flensburg 10, Kielce 8, Kiel 7, Meškov in Celje PL po 5, Aalborg 2.

SKUPINA C

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAR. 33:29

KADETTEN - ADEMAR LEON 23:24

SKJERN - ELVERUM 35:25

Vrstni red: Skjern 12, Gorenje in Ademar po 10, Elverum 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2 točki.

SKUPINA A

VARDAR - RHEIN NECKAR 30:26

PICK SZEGED - BARCELONA 31:28

NANTES - ZAGREB

WISLA PLOCK - KRISTIANSTAD

Vrstni red: Vardar 15, RNL 11 in Nantes po 11, Barcelona 10, Pick Szeged 9, Kristianstad 3, Zagreb 2, Wisla 1 točka.

SKUPINA D

BEŠIKTAŠ - METALURG 32:29

MOTOR ZAPOROŽJE - SPORTING 32:29

MONTPELLIER - ČEH. MEDVEDI



Vrstni red: Montpellier 14, Zaporožje 11, Bešiktaš 7, Sporting 6, Metalurg 5, Čehovski medvedi 3.

D. S.