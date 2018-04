Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Risi so prikazali zelo dobre predstave na olimpijskih igrah v Pjongčangu. V Budimpešti bodo favoriti za napredovanje med elito. Foto: Reuters Dodaj v

Savolainen vpoklical tri Jeseničane in dva hokejista Olimpije

Prijateljska tekma na Dunaju v četrtek ob 19.15

16. april 2018 ob 20:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen je objavil seznam igralcev, ki bodo odpotovali na Dunaj, kjer jih v četrtek čaka tekma proti Avstriji. To bo zadnja prijateljska tekma pred začetkom svetovnega prvenstva divizije I v Budimpešti.

Na seznamu še vedno ni Sabahudina Kovačeviča, Matica Podlipnika, Klemna Pretnarja in Jurija Repeta, ki imajo obveznosti v svojih klubih. V soboto so igralci SIJ-a Acronija Jesenic in SŽ Olimpije končali državno prvenstvo. Železarji so dobili finalno serijo s 3:1 v zmagah.

Iz Jesenic je Savolainen poklical Miho Logarja, Aleksandra Magovca in Luko Bašiča, iz Olimpije pa Andreja Hebarja in Miho Zajca.

Risi bodo svetovno prvenstvo v Budimpešti začeli v nedeljo proti Veliki Britaniji.

Seznam slovenske reprezentance:

Vratarji: Gašper Krošelj (Rodovre), Matija Pintarič (Rouen), Rok Stojanovič (Lyon),

Branilci: Mark Čepon (Medveščak), Blaž Gregorc (Hradec Kralove), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau), Miha Logar, Aleksandar Magovac (oba SIJ Acroni Jesenice), Žiga Pavlin (Češke Budjejovice), Miha Štebih (Beljak), Luka Vidmar (Fehervar).

Napadalci: Luka Bašič (SIJ Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes), Boštjan Goličič (Grenoble), Andrej Hebar (SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens), Aleš Mušič (Fehervar), Ken Ograjenšek (Gradec), Žiga Pance (Dornbirn), Anže Ropret (Ujpest), Robert Sabolič (Torpedo Nižnji Novgorod), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk), Jan Urbas (Fischtown), Miha Verlič (JYP Jyväskylä), Miha Zajc (SŽ Olimpija).



1. krog, nedelja, 22. aprila, ob 12.30:

VELIKA BRITANIJA - SLOVENIJA

Ob 16.00:

MADŽARSKA - KAZAHSTAN

Ob 19.30:

POLJSKA - ITALIJA

2. krog, ponedeljek, 23. aprila, ob 16.00:

SLOVENIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

Torek, 23. aprila, ob 16.00:

KAZAHSTAN - VELIKA BRITANIJA



3. krog, sreda, 25. aprila, ob 12.30:

ITALIJA - KAZAHSTAN

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

4. krog, četrtek, 26. aprila, ob 19.00:

POLJSKA - MADŽARSKA

Petek, 27. aprila, ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA



5. krog, sobota, 28. aprila, ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA

Ob 16.00:

5LOVENIJA - ITALIJA

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA



Vse tekme slovenske reprezentance bodo v prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

A. G.