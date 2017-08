Slab prvi polčas slovenske košarkarje stal zmage nad Izraelom

Šesta pripravljalna tekma članske reprezentance

18. avgust 2017 ob 17:23,

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Slovenska košarkarska reprezentanca je doživela drugi poraz v pripravljalnem obdobju za evropsko prvenstvo. V Tel Avivu jih je porazil Izrael z 89:84.

Gostitelji košarkarskega turnirja so vodili celotno srečanje, varovanci Igorja Kokoškova so se jim približali v zadnjih minutah, imeli so tudi priložnost, da povsem ujamejo tekmece, a te niso izkoristili.

Kokoškov je na parket poslal peterko Goran Dragić, Luka Dončić, Klemen Prepelič, Edo Murić in Gašper Vidmar, po minuti srečanja je zaostajala s 6:0. Niz Izraelcev je prekinil kapetan Dragić (6:2), a Slovenci niso ujeli ritma. Slabo so odigrali tudi v obrambi, Izraelci so v 1. četrtini dosegli kar 29 točk.

Nizka postava Izraelcev (na položaju centra je igral 203 cm visoki Richard Howell), je Slovencem povzročala težave tudi v drugi četrtini, Izraelci so z odličnim metom prišli do prednosti 22 točk, a je to Slovencem, ki so v prvem polčasu izgubili kar 15 žog, do odhoda na polčas uspelo malenkost zmanjšati (51:32).

Tudi tretji del srečanja so Izraelci začeli v slogu prvega polčasa, trojko je zadel Shawn Dawson. Štiri minute pred koncem tretjega dela tekme je dve zaporedni trojki zadel Dončić, pred zadnjimi desetimi minutami je bil zaostanek Slovenije 14 točk (71:57).

Tekma na koncu povsem odprta

V zadnjih desetih minutah so Slovenci začeli lov na reprezentanco Izraela. Štiri minute do konca je bila po trojki Dončića (dosegel jih je pet) razlika po dolgem času enomestna. Z delnim izidom 16:2 so naši košarkarji zaostajali zgolj za štiri točke in tekma je bila nekaj minut pred koncem povsem odprta. Domači košarkarji pa so nato dosegli štiri zaporedne točke in odločili dvoboj v svojo korist.

Najboljši strelec Slovenije je bilo znova Dončić, dosegel je 24 točk. Dragić je prispeval 17 točk, Anthony Randolph pa 16.

Na drugi tekmi v Tel Avivu bo Slovenija v soboto ob 19.00 igrala Turčijo.

Izjave po tekmi:

Igor Kokoškov: "Nisem zadovoljen s tekmo. V prvem polčasu je igrala samo izraelska ekipa. Prišli smo psihično in fizično nepripravljeni. Tudi minute odmore niso prinesle želenega zaradi pomanjkanja koncentracije in energije. Izraelci so hitro ušli za 20 točk in celo tekmo vodili. Mi smo bili pa ves čas zadaj. Fantje so v drugem polčasu sicer igrali bolje. V prvem polčasu smo imeli 15 izgubljenih žog, v drugem le tri. Na koncu smo prišli do štirih točk zaostanka, imeli še napad za znižanje, ampak se ni izšlo. Iz tega moramo kot ekipa nekaj povleči. Obramba mora biti prvotna glede na profil igralcev, ki jih imamo. V prvem polčasu nismo igrali obrambe, igrala je le ena ekipa, kot sem že rekel. V tem pogledu moramo igrati bolje. V drugem polčasu smo reagirali, ampak prepozno. Jutri nas čaka Turčija, ki je še močnejša ekipa. Upam, da bomo boljši."

Goran Dragić: "Tekmo smo začeli zelo slabo, brez prave energije. Predvsem zaradi tega smo po prvem polčasu izgubljali za 20 točk. Ob koncu srečanja smo se dobro odzvali, prišli na štiri točke zaostanka in imeli priložnost, da povsem ujamemo Izraelce. Po tako visokem zaostanku se je zelo težko vrniti. Ponosen sem na svojo ekipo, ki se je borila do konca. Zagotovo moramo boljše odigrati uvodne minute tekme."

Gašper Vidmar: "Po katastrofalnem prvem polčasu smo v drugem delu strnili vrste v obrambi in odigrali boljše. Za končno zmago nam je zmanjkalo nekaj moči. V prihodnje moramo od prve minute naprej igrati bolj zavzeto."

Turnir v Izraelu je predzadnji test za slovenske igralce, ki bodo 24. avgusta v Stožicah igrali še prijateljsko tekmo s Hrvaško. Slovenija bo na evropskem prvenstvu nastopila v skupini s Poljsko, Finsko, Grčijo, Islandijo in Francijo.

PRIPRAVLJALNI TEKMI, Tel Aviv

IZRAEL - SLOVENIJA

89:84 (29:23, 22:9, 20:25, 18:27)

Dončić 24, Dragić 17, Randolph 16, Vidmar 15, Blažič 6, Nikolić 3, Dimec 2, Murić 1; Casspi 23, Howell 16 ...

Met za dve točki: 35/65; 32/64

Met za tri točke: 7/18, 7/28

Prosti meti: 12/13; 13/23

Sobota ob 19.00:

SLOVENIJA - TURČIJA

PRIPRAVLJALNI TEKMI, Ljubljana

Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 (Stožice)

SLOVENIJA - HRVAŠKA



Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

