SP v hokeju: Slovenija - Madžarska 2:1 (3. tretjina)

Proti Madžarski risi v boj za prvo zmago na prvenstvu

25. april 2018 ob 12:19,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 20:54

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu v hokeju divizije I Slovenija v Budimpešti igra tretjo tekmo in upa na prvo zmago. Tekmec so gostitelji turnirja Madžari.

Dvoboj v polni dvorani Laszla Pappa se je začel ob 19.30, prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Trenutni izid je 2:1 za Slovenijo.

Slovenci so po tekmah z Veliko Britanijo (1:3) in Poljsko (2:4) po neprepričljivih predstavah v Budimpešti nepričakovano ostali brez zmag in so po dveh krogih še edina ekipa na SP-ju brez točke na zadnjem mestu lestvice v skupini A. Bolj kot boj za vrnitev v elito rise čaka boj za obstanek v drugoligaški konkurenci.

Italija je v prvem današnjem obračunu v Budimpešti s 3:0 presenetila favorizirani Kazahstan in zapletla položaj na lestvici. Tako Italija kot Kazahstan imata po treh krogih po šest točk, z zmago nad Poljsko je v ugledni družbi vodilnih tudi Velika Britanija.

SP divizije I, skupina A, 3. krog

Danes ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

2:1 (1:0, 1:1, -:-)

Magovac 7., Urbas 30.; Sebok 26.

ITALIJA - KAZAHSTAN

3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Hochkofler 5., Kostner 10., McMonagle 26.



VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Perlini 4., Shields 19., Brooks 45., O'Connor 47., Phillips 60.; Dronia 13.,Kapica 24., Zapala 30.

Lestvica: * x ITALIJA 3 2 0 0 1 6 KAZAHSTAN 3 2 0 0 1 6 VELIKA BRITANIJA 3 2 0 0 1 6 POLJSKA 3 1 0 0 2 3 MADŽARSKA 2 1 0 0 1 3 SLOVENIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O.