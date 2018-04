Spoelstra pozabil vročega Dragića na klopi - Sixersi povedli z 2:1

Messina tokrat glavni trener Spursov

20. april 2018 ob 01:00,

zadnji poseg: 20. april 2018 ob 03:50

Miami

Goran Dragić je prikazal najboljšo predstavo v letošnji končnici. Na tretji tekmi je Philadelphii nasul 23 točk. Miami je popustil v zadnji četrtini in Philadelphia je z zmago s 128:108 povedla z 2:1 v zmagah.



MVP lanskega evropskega prvenstva je blestel v tretji četrtini, ko je nanizal 11 točk v uvodnih sedmih minutah. Vročica je povedla z 82:79, nato pa ga je Erik Spoelstra potegnil iz igre. Vstopil je šele devet minut pred koncem tekme, ko so Sixersi z delnim izidom 26:13 že prevzeli pobudo (95:104) in prednost nato le še povišali do zadnjega piska sirene. Igra Miamija je v zadnji četrtini (14:32) popolnoma razpadla.

Dragić je igral le 27 minut, iz igre je metal 8/13, prispeval je tudi osem podaj. Justise Winslow in Josh Richardson sta zadela po štiri trojke, zelo slab večer pa je imel Dwyane Wade (2/10 iz igre in štiri izgubljene žoge).

Embiid prava dodana vrednost

Pri Philadelhii se je vrnil Joel Embiid, ki je bil neustavljiv. Prispeval je 23 točk (3/4 za tri) in sedem skokov. 24-letni center je igral z zaščitno masko, zadnjič pa je bil pred današnjo tekmo na parketu 28. marca. Po porazu na drugi tekmi v ponedeljek si je Embiid na vsak način želel vrnitve, zdravniška služba pa mu je prižgala zeleno luč.

Dario Šarić in Marco Belinelli sta dodala po 21 točk, razpoložen je bil tudi Ben Simmons, ki se je približal trojnemu dvojčku (19 točk, 12 skokov in 7 podaj). Gostje so zadeli kar 18 trojk, dobili so tudi skok z 41:35.

Belinelli poskrbel za lepo prednost Sixersov

Gostitelji so prvo tekmo končnice na domačem parketu po dveh letih začeli zelo dobro. Tyler Johnson je zadel dve trojki zapored, Dragić pa je po polaganju dodal še prosti met. Sredi prve četrtine je Miami vodil s 16:12.

Sixersi so se nato razigrali. Belinelli (14 točk v prvem polčasu) je bil dvakrat zapored natančen izza črte, v enem napadu je prispeval celo štiri točke, saj je Tyler Johnson naredil prekršek nad njim ob zadeti trojki. Tudi J.J. Redick in Ersan Ilyasova sta zadela za tri točke in Spoelstra je moral vzeti minuto odmora ob vodstvu gostov za enajst točk dve minuti pred koncem uvodne četrtine (21:32). Winslow in Wayne Ellington sta s trojkama ujela priključek in po 12 minutah je Miami zaostajal le še s 33:37.

Wade in Anderson prejela tehnični napaki

Na začetku druge četrtine je bilo zelo vroče, zapletla sta se junak druge tekme Wade in Justin Anderson. Sodniki so preprečili prerivanje, izmenjala sta si nekaj krepkih besed in po ogledu posnetka oba prejela tehnični napaki. Vročica je sredi druge četrtine z delnim izidom 8:0 prevzela vodstvo (46:43).

Dragić je dvignil gledalce na noge z izjemnim košem ob prekršku Roberta Covingtona, ko je uspel spraviti žogo od table skozi obroč, nato pa je dodal še prosti met. Do odmora je nanizal 12 točk, a je moral tri minute pred polčasom na klop zaradi treh osebnih napak. Ob odmoru je imel Miami minimalno prednost (64:63). Najboljši strelec prvega dela je bil Winslow (19 točk, 4/5 za tri).

Šov Dragića v tretji četrtini

V prvi akciji drugega dela je Dragić zadel trojko in v naslednjih minutah je imel pravi šov. Vedno je našel pravo rešitev. Če se ni odločil za met, pa je našel soigralce, ki so bili natančni. Richardson je zadel za tri točke po podaji "Gogija", ki je večkrat premešal obrambo gostov in nanizal enajst točk. Po sedmih minutah tretje četrtine je zbral že 23 točk, nato pa ga je zamenjal Wade. Po odhodu Dragića na klop so Sixersi lažje zadihali v obrambi, odprlo pa se jim je tudi v napadu in pred zadnjo četrtino so imeli dve točki naskoka (94:96).

Šarić in Embiid zapečatila usodo Vročice

V prvih treh minutah zadnje četrtine je Philadelphia na krilih Simmonsa prišla do delnega izida 9:1. Spoelstra je vzel minuto odmora pri izidu 95:104, v igro je vrnil Dragića in Richardsona, a preobrata ni bilo. Gostje so se razleteli po parket, predvsem Šarić in Embiid sta zadevala z vseh položajev. Gostitelji so bili brez idej v napadu, v zadnjih treh minutah in pol niso dosegli niti točke. Zadnjo četrtino so Sixersi dobili kar z 32:14.

Tudi četrta tekma serije bo v Miamiju, na sporedu bo v soboto ob 20.30.

Messina v vlogi glavnega trenerja Spursov

V sredo je v 67. letu umrla Erin Popovich, žena Gregga Popovicha. Legendarni trener San Antonia ni vodil moštva na tretji tekmi proti Golden Statu. Pomočnik Ettore Messina je prevzel vlogo glavnega trenerja. Vseh igralcem je zelo težko, Tony Parker in Manu Ginobili sta poudarila, da je bila Erin druga mati za številne košarkarje.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) 1:2

108:128 (33:37, 31:26, 30:33, 14:32)

Dragić 23 (8/13 iz igre, 1/5 za tri), 8 podaj in 2 skoka v 27 minutah, Winslow 19 (4/6 za tri) in 10 skokov, Richardson 14, J. Johnson 12, T. Johnson 10, Olynyk 9, Wade 8 (2/10 iz igre), Whiteside in Adebayo po 5, Ellington 3; Embiid 23 (3/4 za tri), 7 skokov in 3 blokade, Šarić (4/7 za tri) in Belinelli (4/8 za tri) po 21, Simmons 19, 12 skokov, 7 podaj in 4 ukradene žoge, Covington 11, Redick 10, Ilyasova 8, Anderson 6, McConnell 5, A. Johnson 4.

Petek:

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 1:1



WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 0:2



MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 0:2



Zahodna konferenca, 1. krog:

Ob 3.00:

NEW ORLEANS (6) - PORTLAND (3) 2:0



Ob 3.30:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) 0:2



Sobota:

MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 0:2



UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 1:1



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.