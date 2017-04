Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jake Allen, vratar St. Louisa, je ubranil 34 strelov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

St. Louis ponosen, ne pa še zadovoljen

V soboto trije novi udeleženci 2. kroga končnice

23. april 2017 ob 09:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

St. Louis je z zadetkom Magnusa Paajarvija v podaljšku premagal Minnesoto s 4:3 in se prebil v konferenčni polfinale Lige NHL.

St. Louis je vodil z 2:0 in 3:1, a se je moral reševati v podaljšku, ki ga je Magnus Paajarvi (s strelom z zapestja) odločil po slabih desetih minutah.

"Lahko smo ponosni, nismo pa še zadovoljni. Igrati moramo bolje," je bil kljub zmagi nekoliko kritičen Paajarvi.

V vratih St. Louisa je s 34 obrambami blestel Jake Allen.

V drugem krogu končnice bo St. Louis igral z Nashvillom.

Svoje delo so opravili tudi New York Rangersi, ki so Montreal ugnali s 3:1, serijo pa dobili s 4:2. Norvežan Matts Zuccarello je bil z zadetkoma v 23. in 34. minuti junak obračuna. Vratar Henrik Lundqvist, ki v rednem delu sezone ni našel prave forme, je v končnici povsem drugače in se je tokrat izkazal s 27 obrambami.

Edmonton je izločil San Jose. Za zmago z 1:3 sta bila ključna zadetka na začetku druge tretjine. Najprej je zadel Leon Draisaitl, 56 sekund kasneje pa še Anton Slepišev.

Liga NHL, končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

NY RANGERS - Montreal (4:2)

3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Zuccarello 23., 34., Stepan 60., Emelin 7.

Obrambe: Lungqvist 27; Price 20.

Nedelja:

TORONTO - WASHINGTON (2:3)

BOSTON - OTTAWA (2:3)

Pittsburgh je že v 2. krogu.



Zahodna konferenca:

Minnesota - ST. LOUIS (1:4)

* 3:4 (1:2, 0:0, 2:1)

Suter 19., Koivu 51., Zucker 55.; Tarašenko 8., Steen 11., Stastny 48., Paajarvi 70.

* - v podaljšku

Obrambe: Dubnyk 23; Allen 34.



San Jose - EDMONTON (2:4)

1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Marleau 53.; Draisaitl 21., Slepišev 22., Caggiula 37.

Obrambe: Jones 18; Talbot 27.

Anaheim in Nashville sta že v 2. krogu.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. O.