Tampa ujela priključek z Washingtonom

Igralca tekme Vasilevski in Hedman

16. maj 2018 ob 09:06

Washington - MMC RTV SLO

Hokejisti Tampe so vrnili udarec Washingtonu in v ameriški prestolnici slavili s 4:1. Zaostanek v konferenčnem finalu Lige NHL so znižali na 1:2.

Steven Stamkos je zadel v 13. minuti prve tretjine, z dvema hitrima zadetkoma na začetku drugega dela pa so Strele prišle do neulovljive prednosti. Bret Connoly je v 31. minuti znižal zaostanek, a je v 36. minuti spet za tri gole prednosti poskrbel Brayden Point. Končni izid je v zaključku postavil Jevgenij Kuznecov.

Igralec tekme je bil vratar Tampe Andrej Vasilevski, ki je ustavil 36 od 38 strelov na svoja vrata. Branilec Victor Hedman je ob svojem prvem golu v letošnji končnici prispeval še dve podaji. Točkovni niz je podaljšal na osem tekem (gol + 10 podaj). Bil je tudi trikrat na ledu, ko njegova ekipa ob številčni prednosti tekmecev ni prejela zadetka.

"Vedno se trudim, da pridem v položaj za zadetek ali podajo, ko je za to priložnost, pa tudi, da dam svoj prispevek v obrambi. Torej, da sem učinkovit na obeh straneh igrišča vedno, ko stopim na led," je povedal Hedman. Njegov prispevek je Stamkos strnil z naslednjimi besedami: "Težko razložim, kako dober je na ledeni ploskvi. Z njim res dobimo pravi ritem igre, je prava gonilna sila moštva, in če gre njemu, gre tudi ekipi."

Washington je igral brez švedskega kapetana moštva Nicklasa Backstroma, ki četrtič zapored ni stopil na led zaradi poškodbe desne roke.

Razmerje v strelih na gol je bilo 38:23 v korist Washingtona. Četrta tekma bo v noči na petek prav tako v ameriškem glavnem mestu.

Vzhodna konferenca, finale:



Tretja tekma:

WASHIGNTON - TAMPA BAY (2:1)

2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Connolly 31., Kuznecov 57.; Stamkos 14., Kučerov 22., Hedman 24., Point 37.



Obrambe: Holtby 19; Vasilevski 36.

Zahodna konferenca, finale:



Tretja tekma, četrtek ob 2.00:

VEGAS - WINNIPEG (1:1)

R. K.