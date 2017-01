Tenisači, ki pripravijo šok, nato sami hitro izpadejo

411. del rubrike Športni SOS

20. januar 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gospodar Melbourna, Novak Đoković, je letos hitro končal turnir, saj ga je v drugem krogu z zmago v petih nizih presenetil Denis Istomin.

Ob tej priložnosti na portalu Športni SOS preverjamo, kako uspešni so bili igralci na grand slamih, ki so premagali člane elitne teniške četverice. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

897. Kakšna so bila največja teniška presenečenja in kako daleč so potem prišli na turnirju?

Aljoša Žvirc

Pod lupo sem vzel generacijo teniških igralcev, ki vrhu dominirajo zadnje desetletje – Rogerja Federerja, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića in Andyja Murrayja. Zanimali so me tisti dvoboji na turnirjih za grand slam, v katerih so izgubili proti igralcem, ki so na aktualni lestvici ATP zasedali mesta nižje od 50. Praktično vsi igralci, ki so presenetili enega od velikanov, so izgubili že v naslednjem krogu.

Za edino izjemno je poskrbel Marat Safin, ki je v Wimbledonu 2008 v drugem krogu presenetil Novaka Đokovića. A to v resnici ni tako veliko presenečenje, saj je bil Rus nekdanja številka 1, ki se je (zadnjič) vračal proti vrhu, a mu to ni prav dobro uspelo. Safin je po Đokovićevem skalpu premagal še tri igralce in svoj pohod končal v polfinalu, kjer je moral priznati premoč takrat prvemu igralcu sveta Rogerju Federerju. Safin je do konca kariere igral še na petih grand slamih, na katerih pa se je veselil le še treh zmag.

Zmagovalec ATP Poraženec Turnir Faza Izpadel Zmage Gilles Müller 69 Rafael Nadal Wimbledon 2005 2. krog 3. krog 0 Mihajil Južni 54 Rafael Nadal New York 2006 četrtfinale polfinale 0 Marat Safin 75 Novak Đoković Wimbledon 2008 2. krog polfinale 3 Lukaš Rosol 100 Rafael Nadal Wimbledon 2012 2. krog 3. krog 0 Steve Darcis 135 Rafael Nadal Wimbledon 2013 1. krog 2. krog 0 Sergej Stahovski 116 Roger Federer Wimbledon 2013 2. krog 3. krog 0 Nick Kyrgios 144 Rafael Nadal Wimbledon 2014 osmina finala četrtfinale 0 Dustin Brown 102 Rafael Nadal Wimbledon 2015 2. krog 3. krog 0 Denis Istomin 117 Novak Đoković Melbourne 2017 2. krog ? ?



Opomba: V drugem stolpcu je mesto, ki ga je pred začetkom tistega grand slama zasedal igralec, ki je z igro presenetil. V zadnjem stolpcu pa je število zmag, ki jih je ta igralec nato še dobil na istem grand slamu.

Slavko Jerič, @lavkeri