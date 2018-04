Urbas: Načrt o vrnitvi med elito splaval po vodi, treba se bo zbuditi

23. april 2018 ob 19:22

Budimpešta - MMC RTV SLO

Načrt slovenskih hokejistov o vrnitvi med elito svetovnega hokeja se je ekspresno sesul v prah. Velika Britanija in Poljska sta bili pred začetkom prvenstva v Budimpešti glavni kandidatki za izpad.

Leta 2005 so risi v Innsburcku po izjemni predstavi Iva Jana na odločilni tekmi z Avstrijo zadnjič obstali v elitni diviziji, od takrat naprej se vseskozi selijo, dve leti zapored so igrali v diviziji I le v letih 2009 in 2010. Zdaj bodo lahko zadovoljni, če bodo tudi aprila 2019 med drugoligaši. Številni slovenski navijači so že načrtovali obisk Bratislave, kjer bo od 3. do 19. maja naslednje leto prvenstvo najboljših hokejistov sveta, toda ...

Velika Britanija je v zadnjih štirih letih nastopala na prvenstvih tretjega razreda in zmaga nad Slovenijo s 3:1 je bila prava senzacija. Udeleženko zadnjih dveh olimpijskih iger je danes v dvorani Laszla Pappa s 4:2 šokirala še Poljska, ki četrto leto zapored igra med drugoligaši. Mariusz Czerkawski je bil njihov zadnji as, ki je igral v Ligi NHL med letoma 1993 in 2006.

Proti Madžarom in Kazahstancem bo še težje

Po porazu proti Poljski z 2:4 je bilo razočaranje seveda ogromno. Boj za obstanek bo zahtevna naloga, saj sta Kazahstan in Madžarska favorita za napredovanje. Kazahstanci so prejšnji teden odpravili Avstrijce na Dunaju kar s 5:0, v nedeljo pa Madžare s 3:0. Tudi Italijani imajo zelo kakovostno zasedbo, v nedeljo so premagali Poljsko s 3:1.

Tako slabega uvoda v prvenstvo ni nihče pričakoval

"Razočaranje je zares veliko. Tekmo smo odprli bolje kot proti Britancem. Veliko smo napadali, bili vseskozi pred vrati Poljakov, a plošček nikakor ni hotel v mrežo. Z enim ali dvema goloma ne moremo dobiti tekme. Zelo težko je strniti misli. Morda smo bili preveč nervozni. Preveč smo pritiskali na sodnike. To je bila tudi moja napaka. Naredili smo preveč napak. Ko igraš toliko časa z igralcem manj, tekmeci dobijo zalet. Vedno znova smo se skušali pobirati. Poljake dobro poznamo, izgubili smo že pred dvema letoma na Poljskem. Vsi smo vedeli, da so zelo nevarna reprezentanca," je v pogovoru za Val 202 pojasnil kapetan Jan Urbas, ki je dosegel zadnji zadetek na tekmi minuto pred koncem.

Realnost je, da so risi po dveh tekmah brez točke. "Tega nihče ni pričakoval. To je nespremenljivo. Proti Madžarski moramo igrati na zmago. Naš načrt o napredovanju med elito je splaval po vodi. Zdaj se bomo morali usesti in se zbuditi," je še dodal Urbas.

Drozg se zaradi poraza ni veselil prvenca

Z golom se je izkazal Jan Drozg, ki prvič igra na velikem turnirju: "Zadel sem prvi gol za Slovenijo, ne vem pa, ali sem lahko vesel, zaradi poraza. To je najslabše, kar je mogoče začeti. A še vedno imamo možnosti. Moramo popraviti napake, ki jih delamo, delamo tudi neumne prekrške, kar nas stane zmage. Tepe nas tudi učinkovitost. Delamo dobro, priigramo si priložnosti za gol, manjka pa pika na i, pa še sreče nimamo na tem turnirju."

Kranjc: Ni pravih strelov, igra ne steče

Tudi branilec Aleš Kranjc je daleč od prave forme: "Nismo učinkoviti. Pred vrati nam ne uspe pospraviti ploščka v mrežo. "Power play" ne steče in to je ključ do uspeha. Ne steče nam igra, ni pravih strelov. Ko pa začnemo napadati, se pri tekmecih vseh pet postavi okrog gola in težko pripravimo dober strel. Zdaj nas čaka analiza teh dveh tekem in treba se bo maksimalno pripraviti na preostale tri tekmece."

Savolainen: S kaznimi samo uničujemo svojo igro

"Dobro vprašanje, kaj je šlo narobe ... Vem, da se vsi proti nam borijo stoodstotno. To moramo sprejeti in ostati mirni. Zdaj imamo občutek, da se je vse zarotilo proti nam. Nimamo sreče pri strelih, pa še sami uničujemo svojo igro, kot smo jo danes s kaznimi. Na takšnih turnirjih je pomembna vsaka tekma, vsaka tretjina, vsak gol. Na to tekmo smo se skrbno pripravili, vemo, da je Poljska močna ekipa. Potem pa smo si sami zapletli življenje v drugi tretjini in cena je bila previsoka," je razlagal selektor Kari Savolainen.

Zelo se pozna, da v zasedbi Karija Savolainena manjkajo nosilci igre zadnjih let. Jan Muršak je bil izjemen na olimpijskih igrah v Pjongčangu, David in Marcel Rodman imata ogromno izkušenj s takih tekmovanj, prav tako branilec Mitja Robar.

Slovenci so vedno bolje igrali med sezono, odlični so bili v Sočiju in Pjongčangu, oba olimpijska turnirja sta bila na sporedu februarja. Veliko hokejistov konča sezono februarja ali pa na začetku marca, reprezentančni boji pa so konec aprila ali pa maja.

Na zadnjih prvenstvih elitne divizije so pogoreli (Bratislava 2011, Stockholm 2013, Ostrava 2015 in Pariz 2017). Tudi na zadnjih dveh prvenstvih divizije I ni šlo brez težav. V Južni Koreji pred štirimi leti so izgubili uvodno tekmo proti Japonski, predlani pa proti Poljski v Katowicah.

