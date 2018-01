Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Alenka Čebašek je pritekla do najboljše uvrstitve v karieri. Foto: EPA VIDEO Odličen nastop Čebaškove... Dodaj v

Uvrstitev kariere Alenke Čebašek, v polfinalu tekla tudi Vesna Fabjan

Lampič in Šimenc prvič v izločilnih bojih

13. januar 2018 ob 15:39

Dresden - MMC RTV SLO, STA

Švedinja Hanna Falk in Italijan Federico Pellegrino sta zmagovalca šprinta smučarskih tekačev za svetovni pokal v Dresdnu. Alenka Čebašek in Vesna Fabjan sta tekli v polfinalu.

V Dresdnu so na 1,2 km dolgi progi ob reki Labi dekleta tekla prvič, potem ko je bil prej mestni šprint v Nemčiji več let na sporedu v Düsseldorfu. Alenka Čebašek je bila v kvalifikacijah najboljša sedma, z zaostankom 1,53 sekunde za zmagovalko Hanno Falk. Deveta je bila Nika Razinger, tik za njo je končala izkušena Katja Višnar. Zanesljivo se je v izločilne boje prebila tudi Vesna Fabjan, ki je zasedla 21. mesto.

V nadaljevanju sta se v polfinale tekme na Saškem prebili Fabjanova in Čebaškova, medtem ko je bil četrtfinale zadnje dejanje za Razingarjevo in Čebaškovo, ki sta osvojili 22. in 23. mesto. V polfinalu je bila blizu sklepni tekmi Čebaškova, ki je bila kot tretja v svoji skupini prepočasna, da bi se med šesterico zavihtela po času, in končala je na sedmem mestu. Izkušena Fabjanova ni imela možnosti za finale, bila je 12.

"V kvalifikacijah sem bila dobra kot običajno, nato pa mi je res šlo. Smuči so bile dobre, proga je bila ravninska in mislim, da sem se malo tudi pobrala po manjši krizi, in res sem lahko vesela današnjega rezultata. Popraviti moram še start, kjer sem slaba, nato pa iščem položaj za naprej. V četrtfinalu mi je danes na srečo uspelo," je po tekmi povedala Čebaškova, ki je dosegla tudi najboljšo uvrstitev v karieri in priznala, da je imela tudi kanček sreče.

"Vesela sem, da je počutje vse boljše, a polfinale še ni bil na ravni, na kateri bi moral biti. Svetla točka pa je, da gre z zdravjem vse boljše, a v taki konkurenci vedno odločajo podrobnosti in malo mi je zmanjkalo. Zelo pomemben je start, z dobrimi smučmi pa se nato lahko kaj nadoknadi. Moram priznati, da smo danes pred tekmo iskali težišče na smučeh, na žalost pa je bil občutek najslabši prav v polfinalu. Skušala sem se postaviti zadaj in privarčevati nekaj energije za finiš, a ni bilo prave hitrosti, da bi storila ta korak naprej," je dodala Fabjanova.

Prvič sta se v izločilne boje prebila Janez Lampič in Miha Šimenc, ki sta bila v kvalifikacijah 12. in 24. Tekmovanje sta v kvalifikacijah končala Luka Prosen na 36. in in Miha Dolar na 58. mestu. Oba Slovenca sta se nato poslovila v četrtfinalu, Lampič je bil na koncu 21., Šimenc pa 23. "Lepo je videti, da sem zraven. Na žalost imam še vedno poškodovan gleženj, a sem se potrudil. Počutil sem se dobro in vesel sem bil, da sem zdržal do konca," je po tekmi povedal Lampič.

V ženski konkurenci je slavila Falkova pred rojakinjo Majo Dahlquist in Američanko Sophie Caldwell. V moški je Pellegrino presenetljivo premagal Norvežana Johannesa Klaeba in Francoza Lucasa Chanavata, ki sta stopila na nižji stopnički zmagovalnega odra. V nedeljo bosta v Dresdnu še obe ekipni tekmi, predvsem Šimenc in Lampič bosta lovila olimpijsko normo, karavana smučarjev tekačev pa se bo nato prihodnji teden preselila v Planico.

Šprint, prosto (Ž): 1. H. FALK ŠVE 2:11,02 2. M. DAHLQVIST ŠVE +0,23 3. S. CALDWELL ZDA 0,30 ... 7. A. ČEBAŠEK SLO 12. V. FABJAN SLO 22. N. RAZINGER SLO 23. K. VIŠNAR SLO Šprint, prosto (M): 1. F. PELLEGRINO ITA 1:52,77 2. J. KLAEBO NOR +0,18 3. L. CHAVANT FRA 0,98 ... 21. J. LAMPIČ SLO 23. M. ŠIMENC SLO 36. L. PROSEN SLO 58. M. DOLAR SLO

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (18/30): 1. H. WENG NOR 1.154 2. I. F. OESTBERG NOR 1.087 3. J. DIGGINS ZDA 776 4. K. PARMAKOSKI FIN 713 5. T. STADLOBER AVT 637 52. A. ČEBAŠEK SLO 45 53. A. LAMPIČ SLO 45 58. K. VIŠNAR SLO 39 60. V. FABJAN SLO 36 85. N. RAZINGER SLO 9 Moški (19/30): 1. M.-J. SUNDBY NOR 875 2. J.-H. KLAEBO NOR 832 3. D. COLOGNA ŠVI 807 4. A. HARVEY KAN 780 5. A. BOLŠUNOV RUS 710 99. J. LAMPIČ SLO 10 101. M. ŠIMENC SLO 8



T. J.