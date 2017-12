V 33. letu starosti je Jamesa presegel le Jordan

490. del rubrike Športni SOS

15. december 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

LeBron James tudi v 33. letu starosti prikazuje odlično formo, saj v povprečju dosega celo nekaj več točk, kot jih je v celotni karieri.

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaši vprašanji o Ligi NBA. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.071. LeBron James ima za seboj spet odlično sezono. Če ga primerjamo z desetimi košarkarji, ki so v Ligi NBA dosegli največ točk, kako uspešen je pri isti starosti?

Matej Perdih

James bo letos dopolnil 33 let, v letošnji sezoni v povprečju dosega po 28,2 točke. Če ga primerjamo s košarkarji, ki so v Ligi NBA v celotni karieri dosegli največ točk, je pri isti starosti več točk dosegel le Michael Jordan. Ta je namreč v sezoni, ko je dopolnil 33 let, v povprečju dosegal po 29,6 točke na tekmo. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Igralec Kariera 33 let Michael Jordan 32.292 29,6 LeBron James 29.576 28,2 Kobe Bryant 33.643 27,9 Karl Malone 36.928 27,4 Wilt Chamberlain 31.419 27,3 Kareem Abdul Jabbar 38.387 26,2 Elvin Hayes 27.313 21,8 Dirk Nowitzki 30.570 21,6 Moses Malone 27.409 20,2 Shaquille O'Neal 28.596 20,0



Opomba: V drugem stolpcu je število točk, ki so jih igralci dosegli v celotni karieri v Ligi NBA (redni del), v zadnjem stolpcu pa je njihovo povprečje v tisti sezoni, ko so dopolnili 33 let.

1.072. Kateri izmed teh igralcev pa je v isti starosti za največ točk presegel svoje karierno povprečje?

Matej Perdih

To je Kobe Bryant. Igralec, ki je celotno kariero prebil v LA Lakersih, je do 33. leta starosti v povprečju dosegal po 25,4 točke na tekmo, v sezoni, ko pa je dopolnil omenjeno starost, pa je dosegal po 27,9 točke na tekmo, kar pomeni, da je svoje karierno povprečje presegel za 2,5 točke. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Igralec P Razlika Kobe Bryant 25,4 2,5 Karl Malone 26,1 1,3 LeBron James 27,2 1,0 Dirk Nowitzki 22,9 -1,3 Elvin Hayes 23,7 -1,9 Kareem Abdul Jabbar 28,1 -1,9 Michael Jordan 31,7 -2,1 Moses Malone 23,3 -3,1 Shaquille O'Neal 26,3 -6,3 Wilt Chamberlain 34,3 -7,0



Opomba: V stolpcu P je povprečje košarkarjev od začetka kariere, do sezone, ko so dopolnili 33 let, v zadnjem stolpcu pa je njihova razlika v 33. letu starosti. LeBron James je tako v celotni karieri (ki je hkrati tudi kariera do 33. leta) dosegel 27,2 točke, letos je njegovo povprečje 28,2 točke, kar pomeni, da je 1,0 nad kariernim povprečjem.

Slavko Jerič