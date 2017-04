Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Blaž Janc je v prvem polčasu dosegel pet golov. Foto: BoBo V prvem polčasu je Celje preprečilo podaje na krožnega napadalca in si hitro nabralo kar osem golov zaloge. Foto: BoBo Maribor Branik je presenetljivo gladko odpravil Riko Ribnico in bo prvič po letu 2010 igral v finalu Pokala Slovenije. Foto: BoBo VIDEO Finale pred finalom dobil... VIDEO Mačkovšek po cepelinu pre... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V finalu rokometnega pokala Celje in po sedmih letih Maribor

Gorenje kljub visokemu zaostanku grozilo do konca

15. april 2017 ob 17:09,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 21:37

Maribor - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so proti Gorenju ob polčasu vodili za osem golov, a so se morali vseeno zelo potruditi za vstop v finale Pokala Slovenije. Na koncu‎ je bilo 26:23.

Po prvem polčasu, v katerem je imelo Celje kar 75-odstotno uspešnost strelov (18/24), je bilo 18:10, potem ko je Celjanom med 10. in 20. minuto uspel delni izid 9:2. V drugem delu se je Gorenje, ki večnih tekmecev ni premagalo že od decembra 2013, prebudilo in se približalo na dva gola, a za preobrat le ni imelo dovolj moči in kakovosti. V finalu bodo branilci naslova igrali z gostitelji zaključnega turnirja Maribor Branikom, ki je z 32:23 ugnal Riko Ribnica.

Janc: Fenomenalen prvi polčas

"V prvem polčasu smo odigrali fenomenalno, dobro v obrambi in s hitrimi protinapadi, v drugem pa se nam je spet zgodilo, da smo popustili. Ekipa, kot je Gorenje, lahko hitro izniči tvojo prednost. Na koncu smo vseeno zasluženo zmagali," je povedal najboljši strelec prvega sobotnega polfinalnega obračuna v dvorani Tabor (7 golov) Blaž Janc.

Celjani presenetili z obrambo 5-1

Janc je že v prvem polčasu tekmecu zabil pet golov iz petih strelov. Gorenje je le deset minut držalo korak, s šestimi zaporednimi zadetki pa so Celjani, ki so presenetili z obrambo 5-1 in dobro preprečevali podaje proti Alemu Toskiću, v 16. minuti vodili že z 10:4. Razpoložen je bil vratar Urban Lesjak. Velenjski kapetan Niko Medved je le za hip ustavil nalet Celja (10:5), pri katerem je bil v napadu ob Jancu razpoložen še Luka Žvižej.

Šov za gledalce: cepelin Mačkovška

Blaž Janc je s svojim četrtim zadetkom prednost povišal na 12:5, poskrbel pa je tudi za akcijo prvega polčasa: za cepelin, ki ga je unovčil Borut Mačkovšek za novo prednost sedmih zadetkov (15:8). V zadnji akciji polčasa je Janc zadel za 18:10 in izenačil najvišjo prednost. Celjska uspešnost pri strelih je bila v prve pol ure kar 75-odstotna (18/24)!

Brumen v 48. minuti zadel za 22:20

V drugem polčasu se je Gorenje prebudilo. Ko je Matjaž Brumen dvakrat zapored unovčil sedemmetrovko, je bil zaostanek prepolovljen (22:18). Gregor Potočnik je znižal na 22:19, Brumen pa v 48. minuti na 22:20. Celjani so pravočasno spet vzpostavili ravnotežje, Gorenje pa je zadnjič zapretilo v 57. minuti, ko je Brumen znižal na 25:23. Čeprav je sredi predzadnje minute Gal Marguč zgrešil sedemmetrovko, je celjska zasedba tekmo kar mirno pripeljala do konca.

17 obramb Gregorja Čudiča

V večernem polfinalu je Maribor Branik presenetljivo gladko odpravil Riko Ribnico (32:23), potem ko je v prvem polčasu izkoristil enajstminutni strelski mrk tekmecev in ob odmoru vodil s 16:7. Ribničani se niso predali in so do 47. minute več kot prepolovili zaostanek (22:18), a to je bilo tudi vse. Gregor Čudič je blestel s 17 obrambami, Matic Verdinek pa je bil s sedmimi goli prvi strelec. Maribor bo v finalu Pokala Slovenije prvič po sedmih letih. Leta 2010 so Celjani zmagali s 35:33.

Sovič: Garanje se je poplačalo

"Vem, da so fantje sposobni ogromno in to so dokazali. V zadnjih mesecih smo zelo napredovali, saj garamo od jutra do večera. Kljub sijajnemu zaključku prvega dela Lige NLB smo padli v skupino za obstanek, kar ni bilo lahko, a verjel sem, da rastemo kot ekipa. To so verjeli tudi fantje, ki so si izborili finale. Proti Celju Pivovarni Laško morajo, če želijo parirati absolutnim favoritom, igrati še bolj fantastično. V športu je vse mogoče," je povedal trener Maribora Sebastjan Sovič.

Pokal Slovenije, Maribor, polfinale:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO – GORENJE VELENJE

26:23 (18:10)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 1, Babarskas, Janc 7, Razgor, Suholežnik, Marguč 1 (1), Grošelj, Poteko 1, Zarabec 4, Kodrin 2, Mačkovšek 4, Mlakar, Žvižej 6 (3), Bečiri.

Gorenje Velenje: Baznik, Ferlin, Zaponšek, Cehte 1, Medved 2 (1), Haseljić, Ovniček 2, Stojnić, Toskić 2, Mitrović 6, Potočnik 2, Golčar, Kleč, Gams 2, Nosan, Brumen 6 (3).

Sedemmetrovke: 6/4; 4/4.

Izključitve: 2 min; 12 min.

1.000 gledalcev.

MARIBOR BRANIK – RIKO RIBNICA

32:23 (16:7)

Maribor Branik: Čudič, Leben, Kapular 1, Rožman, Bogadi, Sok 2 (1), Tomič, Hrastnik 6, Leben, Velkavrh 3, Fižuleto 1, Špende 5, Verdinek 7, Stopar, Čagalj 1, Štumpfl 1, Kete 3.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 1, Fink 2, Grebenc, Knavs, Henigman 6, Skušek 5 (2), Pucelj 2, Pahulje, Nosan 2, Kovačič 3, Erak, Kljun, Kulenović 2, Košmrlj.

Sedemmetrovke: 1/1; 6/2.

Izključitve: 8 min; 4 min.

700 gledalcev.

Finale bo v nedeljo ob 18.00. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



T. O.