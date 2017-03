Valverde v Kataloniji pred skupno zmago

Brajkoviča in Novaka ni bilo v ospredju

25. marec 2017 ob 18:19

Barcelona - MMC RTV SLO/STA

Šesto etapo kolesarske dirke po Kataloniji je dobil Južnoafričan Daryl Impey, Španec Alejandro Valverde pa je odbil vse napade tekmecev, tako da je zelo blizu skupni zmagi.

Impey je po skoraj 190 kilometrih kolesarjenja in štirih kategoriziranih vzponih v ciljnem šprintu slavil pred Valverdejem. Tretje mesto je pripadlo Francozu Arthurju Vichotu.

Glavni poraženec etape je bil kolesar Skyja, Britanec Chris Froome. Trikratni zmagovalec Toura je že kmalu po začetku 189,7 kilometra dolge etape, na prvem vzponu, izgubil stik z najboljšimi, s svojo ekipo je bil nepazljiv, ostal v drugi polovici glavnine, kljub trudu njegovih pomočnikov pa mu priključka ni uspelo ujeti. Nadaljeval je v počasni vožnji, saj na spolzkem cestišču - tekmovalci so se spet srečali s snegom - ni hotel tvegati, tako da je na cilj v Reus prišel več kot 26 minut za najboljšimi, ko je Valverde že spravljal v torbo rdečo majico vodilnega.

Na zadnjem od štirih kategoriziranih vzponov v etapi so bili oči uprte predvsem v Alberta Contadorja, ki pa ni napadel, uvidel je, da ima Valverde dovolj moči, ob sebi pa tudi močna pomočnika, da bi ga lahko presenetil. Enako je bilo v sklepnem spustu, kjer so napadali borci za etapno zmago, Italijanoma Dariu Cataldu in Alessandru De Marchiju je uspelo pobegniti, a skupina ju je v ravninskih desetih kilometrih ujela, kapitulacijo sta morala priznati le okoli 50 metrov pred ciljem. V sprintu je najprej kazalo na zmago Valverdeja, a ga je na koncu za pol metra prehitel Impey.

Slovencev Janeza Brajkoviča in Domna Novaka ni bilo v ospredju. Brajkovič je z zaostankom 26 minut in 38 sekund zasedel 94. mesto, medtem ko je bil Novak med tekmovalci, ki jih je ujela "metla" in je ostal brez uvrstitve.

Nedeljska zadnja etapa bo imela štart in cilj v Barceloni.

KOLESARSTVO

UCI WORLDTOUR DIRKA PO KATALONIJI, 6. etapa

Tortosa - Reus, 189,7 km: 1. D. IMPEY JAR 4:34:14 2. A. VALVERDE ŠPA vsi 3. A. VICHOT FRA 4. P. VAKOC ČEŠ isti 5. A. DE MARCHI ITA 6. N. VAN D. LIJKE NIZ čas 94. J. BRAJKOVIČ SLO 26:38 D. Novak je ostal brez uvrstitve. Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. A. VALVERDE ŠPA 22:18:35 2. A. CONTADOR ŠPA +0:53 3. M. S. GIMENEZ ŠPA 1:06 4. A. YATES VB 1:21 5. T. VAN GARDEREN ZDA 1:24 6. D. MARTIN IRS 2:19 93. J. BRAJKOVIČ SLO 1:02:44

A. V.