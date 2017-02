Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Komisijo je z zabijanji najbolj navdušil Glenn Robinson III. Foto: Reuters Pri metih izza črte je bil najbolj natančen ostrostrelec Rocketsov Eric Gordon. Foto: Reuters Sorodne novice Murray junak tekme vzhajajočih zvezd Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Letos najatraktivneje zabijal Glenn Robinson

Gordon boljši od Irvinga, Porzingis od Haywarda

19. februar 2017 ob 08:45

New Orleans - MMC RTV SLO

Na vikendu vseh zvezd so zmagovalci sobotnega dogajanja Glenn Robinson III., ki je bil najboljši v zabijanju, Eric Gordon, ki je slavil v metu trojk, in Kristaps Porzingis, ki je dobil spretnosti poligon.

Glenn Robinson III. je zmagal na vrhuncu večera – tekmovanju v zabijanju. 23-letni košarkar Indiane, ki se je rodil istega leta, kot je bil njegov oče Glenn Robinson, ki je najboljšo košarko igral v dresu Milwaukeeja in si je tudi izboril mesto v ameriški reprezentanci, izbran na naboru Lige NBA kot številka ena, je v prvi rundi dobil oceni 50 in 41. V finalu pa mu je komisija, ki so jo sestavljali legendarni košarkarji Gary Payton, David Robinson, Dominique Wilkins, Alonzo Mourning in Chris Webber namenila oceni 44 in 50, ko je preskočil soigralca Paula Georga in maskoto ter plesalko Indiane.

V finalu je bil njegov tekmec Phoenixov Derrick Jones, ki je v prvi rundi prejel 50 in 45, nato pa 37 in 50. Zabijala sta še DeAnder Jordan iz Clippersov, njegovi oceni v prvi rundi sta bili 41 in 43, in Aaron Gordon iz Orlanda, ki je navdušil lani, ko je na koncu sicer ostal brez zmage proti Zachu LaVinu. Tokrat ni bil tako uspešen, saj je prejel 38 in 34.

Gordon premagal Irvinga, Porzingis Haywarda

V metanju trojk je zmagal Eric Gordon iz Houstona, ki je premagal Clevelandovega Kyrieja Irvinga. Gordon je začel s 25 točkami, nato jih je v drugi rundi dosegel 20. Ker sta bila z Irvingom izenačena, pa je odločala dodatna serija, kjer je Gordon zbral 21 točk, njegov nasprotnik pa 18. Organizator igre Clevelanda je pred tem obakrat zbral 20 točk. Nastopili so še Kemba Walker iz Charlotta (19 in 17), lanski zmagovalec Klay Thompson iz Golden Stata (18), Nick Young iz Lakersov (18), Wesley Matthews iz Dallasa (11), C. J. McCollum iz Portlanda (10) in Kyle Lowry iz Toronta (9).

V spretnostnem poligonu, kjer košarkarji preigravajo, podajajo skozi luknjo, polagajo in mečejo za tri točke, je navdušil Kristaps Porzingis. 221 centimetrov visoki Latvijec, ki igra za New York, je svoje veščine najprej pokazal proti DeMarcusu Cousinsu iz Sacramenta in Nikoli Jokiću iz Denverja, ki ju je premagal, da je postal najboljši med visokimi igralci, nato pa je bil v finalu boljši še od najboljšega med nizkimi igralci Gordona Haywarda iz Utaha. Med branilci so nastopili še Bostonov Isaiah Thomas, John Wall iz Washingtona in Devin Booker iz Phoenixa, med visokimi pa Anthony Davis iz New Orleansa.

Vikend vseh zvezd se bo v New Orleansu končal s tradicionalnim nedeljskim vrhuncem – tekmo vseh zvezd, v petek pa so se pomerili najobetavnejši košarkarji v Ligi NBA, ko je preostali svet premagal ameriški selekcijo.

T. J.