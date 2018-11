Zoran Martić je ekipo vodil od začetka letošnjega leta, ko je zamenjal Gašperja Okorna. Foto: www.alesfevzer.com Po letu 2008 bo imela Petrol Olimpija na svoji klopi tako zopet tujega košarkarskega strokovnjaka, ki bo razpolagal z enako sestavo moštva in košarkarje skušal dvigniti in zbuditi v svojih igrah. Dodatnih okrepitev pri igralcih trenutno ne predvidevamo, saj smo prepričani, da je ekipa dovolj kakovostna, da stopi na višjo raven in doseže cilje, zastavljene pred začetkom sezone. Direktor Olimpije Roman Lisac Sorodne novice Po nizu porazov Petrol Olimpija okusila slast zmage Neslaven rekord Olimpije: 66 dobljenih točk do polčasa Lisac (v kratkem) napovedal spremembe: Ničesar ne izključujemo Dodaj v

Zamenjava na klopi Olimpije: odhaja Martić, prihaja Nikitović

Slabi izidi so zahtevali trenerski davek

19. november 2018 ob 13:01,

zadnji poseg: 19. november 2018 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Direktor Petrola Olimpije Roman Lisac je prejšnji teden napovedal spremembe, in to se je tudi zgodilo. Zoran Martić ni več trener Ljubljančanov.

Martića so odnesle skromne predstave njegovih varovancev, ki so padli v serijo šestih zaporednih porazov, iz katere so se izvlekli šele v nedeljo s prvenstveno zmago nad Rogaško. Po tekmi so se sestali Martić, Lisac in predsednik kluba Tomaž Berločnik ter se dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe.

Olimpija je pri repu v jadranski ligi, v kateri je na šestih obračunih zbrala le dve zmagi. Nič bolje pa se ji ne godi niti v Evropi, saj je v Ligi prvakov na šestih tekmah zmagala le enkrat.

Martića bo zamenjal 39-letni Srb Aleksandar Nikitović, nekdanji košarkar, ki je trenersko kariero začel leta 2004 kot pomočnik Duška Vujoševića pri Partizanu. Pozneje je v Crveni zvezdi pomagal še dvema trenerjema in marca leta 2011 za nekaj mesecev celo prevzel krmilo tega beograjskega kluba. Leta 2009 je bil pomočnik Dušana Ivkovića v srbski reprezentanci. Zadnja leta je preživel na univerzah v ZDA. Pogodbo z Olimpijo je sklenil do konca sezone. Nikitović bo ekipo vodil že na sredini tekmi Lige prvakov proti Bešiktašu.

"Velika čast je biti poklican od vodstva Košarkarskega kluba Petrol Olimpija Ljubljana, še večja čast pa je postati del tako velike organizacije, kot je to Petrol Olimpija. V prihajajočem obdobju imamo več ciljev. Zagotovo je glavni ta, da se dvignemo z dna lestvic obeh mednarodnih tekmovanj, v katerih nastopamo. Na naslednjih tekmah se bomo osredotočili predvsem na izboljšanje našega položaja na lestvici v Ligi ABA, saj se bomo v prihajajočih tednih pomerili z ekipami iz 'spodnjega doma', po tekmi z FMP-jem pa nas čaka še reprezentančni odmor, med katerim bomo skušali čim več delati z igralci in jih navaditi na nov sistem igre, ki bo, upamo, prinesel pozitivne rezultate," je povedal Nikitović.

Lisac novih igralcev ne napoveduje: "Po letu 2008 bo imela Petrol Olimpija na svoji klopi tako zopet tujega košarkarskega strokovnjaka, ki bo razpolagal z enako sestavo moštva in košarkarje skušal dvigniti in zbuditi v svojih igrah. Dodatnih okrepitev pri igralcih trenutno ne predvidevamo, saj smo prepričani, da je ekipa dovolj kakovostna, da stopi na višjo raven in doseže cilje, zastavljene pred začetkom sezone. Vsi si želimo, da moštvo v najkrajšem možnem času začne kazati igre, ki bodo prinašale boljše rezultate, posledično pa na tribune Arene Stožice znova vrnile navijače ljubljanskega kluba. Na tem mestu se trenerju Zoranu Martiću zahvaljujemo za vse, kar je napravil v zaključku minule in na začetku te sezone, hkrati pa poskrbel, da je naslov državnega prvaka še drugo leto zapored ostal v naših vitrinah."

