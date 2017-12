Znane vse polfinalistke svetovnega prvenstva

Švedinje izločile Danke

13. december 2017 ob 22:16

Magdeburg/Leipzig - MMC RTV SLO

Rokometašice Švedske, Francije, Nizozemske in Norveške so se uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva v Nemčiji.

Slovenske krvnice Švedinje so s 26:23 izločile Danke, Francozinje, ki so v prvem krogu presenetljivo klonile pred Slovenkami, so bile boljše od Črnogork (25:22), Nizozemke od Čehinj (30:26), Norvežanke pa od Rusinj (34:17).

Polfinale bo v petek v Hamburgu, finale pa v nedeljo.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018



Četrtfinale:

ŠVEDSKA - Danska 26:23 (13:12)



FRANCIJA - Črna gora 25:22 (12:10)



NIZOZEMSKA - Češka 30:26 (17:16)



NORVEŠKA - Rusija 34:17 (15:8)



Polfinale, petek:

ŠVEDSKA - FRANCIJA



NORVEŠKA - NIZOZEMSKA

A. V.