Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Aleksander Reichenberg je povišal na 4:0, Slovenija pa ni bila sposobna izvesti takšnega preobrata kot na dvoboju s Švico. Foto: Reuters Mathis Olimb je ob koncu šeste minute dosegel prvi gol na tekmi. Matiji Pintariču je šel plošček pod nogo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zupančič: "Polovica ekipe ni bila pripravljena na to, kar se je dogajalo"

Robar izpostavil slabo igro v obrambni tretjini

9. maj 2017 ob 20:19

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Po porazu hokejistov z Norveško selektor Nik Zupančič poudarja, da bodo morali tudi igralci prevzeti odgovornost. Podobno meni Jan Muršak: "Vsak se mora pogledati v ogledalo."

Čeprav je Norveška veljala za favorita, je bilo pričakovati bolj izenačeno tekmo 3. kroga svetovnega prvenstva elitne divizije v Parizu, tako pa so Skandinavci po prvi tretjini vodili s 3:0, vodstvo povišali na 4:0 in tekmo mirno pripeljali do konca (5:1).

Izjave po tekmi Slovenija - Norveška

Selektor Nik Zupančič: "Na kratko, boljša ekipa je zmagala. Bili so bolj lačni zmage, boljši predvsem v prvi tretjini, v zadnji pa so igrali dovolj pametno, da nam niso dovolili možnosti. Spet je bil slab start, kljub pripravi na to. Težko je premagati katerokoli ekipo, če ne igramo popolni v smislu, da dajo vsi vse od sebe. Danes polovica ekipe ni bila pripravljena na to, kar se je dogajalo, tudi fantje bodo morali prevzeti odgovornost. Jaz sem prvi, ki jo prevzemam za vse, kar se dogaja z reprezentanco, a tudi fantje bodo morali kaj spremeniti do naslednje tekme."

Jan Muršak: "Verjamem, da smo dovolj dobri, da lahko igramo z Norvežani, a tega nismo pokazali. Osredotočiti se moramo nase, da odigramo tako, kot znamo. Če pa bomo hoteli samo igrati lep hokej ... Z Norvežani smo skušali igrati tako, pa so nam takoj dali tri gole. Moramo se osredotočiti na svojo igro, vsak se mora pogledati v ogledalo in se vprašati, ali je res dal vse od sebe za to ekipo."

Aleš Mušič: "Mislim, da smo imeli slab začetek v naši obrambni tretjini, ko smo pozabili na igralce pred golom, tako so na lahek način prišli do zadetkov. Tu bo treba marsikaj popraviti. Nihče na tem SP-ju ne gre na lepo, mogoče odloča dnevna forma, bomo pa morali dati večji poudarek igri zadaj. Pogledali bomo, kaj smo delali narobe, drugače pa bomo tole čim prej pozabili."

Mitja Robar: "Tepla nas je obrambna tretjina. Eno je, ko nasprotnik naredi izjemno akcijo in daš lahko samo čelado dol. Drugo pa je, ko delamo napake in dobivamo zelo prepoceni gole. To je popolna nezbranost in zelo poceni zadetki se nam na tej ravni ne bi smeli dogajati, tekmeci pa to hladnokrvno izkoriščajo."

Petter Thoresen, selektor Norveške: "V prvi tretjini smo igrali dobro in nadzorovali tekmo. Slovenija je sicer dobra ekipa in zadovoljen sem, da smo danes igrali odlično predvsem pri branjenju z igralcem manj. Izkoristili pa smo tudi svoje priložnosti, zato je to lepa zmaga za norveško ekipo."

T. O.