Ruski hokejisti z močno zasedbo iz Lige KHL favoriti olimpijskega turnirja

Dacjuk in Kovaljčuk lahko kronata izjemni karieri

14. februar 2018 ob 01:35

Moskva - MMC RTV SLO

Danes se začenja olimpijski hokejski turnir. Prvič po igrah v Lillehammerju leta 1994 ne bo zvezdnikov iz Lige NHL. Favoriti bodo Rusi, ki bodo nastopili pod olimpijsko zastavo.

Sovjetska zveza je bila sedemkrat olimpijski prvak, leta 1992 pa je osvojila naslov kot Skupnost neodvisnih držav. Ko so v Naganu prvič zaigrali zvezdniki iz Ligi NHL, so bili Rusi v finalu favoriti, a so jih presenetili Čehi. V vratih je blestel Dominik Hašek, v 49. minuti pa je z modre črte edini zadetek dosegel Petr Svoboda.

V Salt Lake Cityju leta 2002 so Rusi osvojili bron, na zadnjih treh igrah pa so ostali brez medalje. Posebej polom pred štirimi leti na domačih igrah v Sočiju jih še vedno peče in motiv v Pjongčangu bo velik.

Znarok računa na igralce iz treh klubov

Liga KHL je druga najmočnejša na svetu in selektor Oleg Znarok je vseh 25 hokejistov poklical iz te lige. 15 igralcev je članov SKA-ja iz St. Peterburga, ki je razred zase v Ligi KHL. Osem jih igra za drugouvrščeni CSKA, dva pa za Metalurg in Magnitogorska.

Dacjuk se želi prebiti v trojni zlati klub

Povprečna starost hokejistov je 27 let. Le Pavel Dacjuk, Ilja Kovaljčuk in Vjačeslav Vojnov so igrali tudi na zadnjih igrah v Sočiju. Dacjuk in Kovaljčuk bosta igrala že na petih zaporednih olimpijskih igrah, več jih imata le finska rekorderja Raimo Helminen in Teemu Selanne, ki sta nastopila šestkrat. Mihail Grigorenko, Ilja Kablukov, Kiril Kaprizov, Dinar Hafizullin in Nikolaj Prohorkin bodo prvič zaigrali na velikem tekmovanju.

Dacjuk ima še poseben cilj, saj se želi prebiti v trojni zlati klub, kjer je do zdaj 27 hokejistov. Z Detroit Red Wingsi je osvojil Stanleyjev pokal leta 2002 in 2008, z Rusi pa je postal svetovni prvak leta 2012. Zadnja dva ruska hokejista v trojnem zlatem klubu sta bila Aleksander Mogilni im Vladimir Malahov, ko sta leta 2000 osvojila Stanleyjev pokal z New Jerseyjem.

Rusi ne bodo favoriti le v skupini B, kjer igrajo še Slovenija, Slovaška in ZDA, ampak na celotnem turnirju. Tako močne zasedbe nima nobena reprezentanca. Risi se bodo z Rusijo srečali v petek ob 8.40, v Sočiju so izgubili z 2:5, oba zadetka pa je prispeval Žiga Jeglič.





Skupina B, sreda ob 13.10:

SLOVAŠKA - RUSIJA

ZDA - SLOVENIJA



Petek ob 4.10:

ZDA - SLOVAŠKA

Ob 8.40:

RUSIJA - SLOVENIJA



Sobota ob 13.10:

SLOVENIJA - SLOVAŠKA

RUSIJA - ZDA





V četrtfinale se neposredno uvrsti zmagovalec skupine in najboljši drugouvrščeni. Ostali igrajo repasaž.

Vratarji:

83 Vasilij Košečkin (Metalurg Magnitogorsk)

30 Igor Šestjorkin (SKA St. Peterburg)

31 Ilja Sorokin (CSKA Moskva)

Branilci:

4 Vladislav Gavrikov (SKA St. Peterburg)

44 Jegor Jakovlev (SKA St. Peterburg)

55 Bogdan Kiselevič (CSKA Moskva)

53 Aleksej Marčenko (CSKA Moskva)

89 Nikita Nesterov (CSKA Moskva)

26 Vjačeslav Vojnov (SKA St. Peterburg)

2 Artjom Zub (SKA St. Peterburg)

28 Andrej Zubarev (SKA St. Peterburg)

Napadalci:

11 Sergej Andronov (CSKA Moskva)

94 Aleksander Barabanov (SKA St. Peterburg)

13 Pavel Dacjuk (SKA St. Peterburg)

25 Mihail Grigorenko (CSKA Moskva)

97 Nikita Gusev (SKA St. Peterburg)

29 Ilja Kablukov (SKA St. Peterburg)

21 Sergej Kalinin (SKA St. Peterburg)

77 Kiril Kaprizov (CSKA Moskva)

71 Ilja Kovaljčuk (SKA St. Peterburg)

10 Sergej Mozjakin (Metalurg Magnitogorsk)

74 Nikolaj Prohorkin (SKA St. Peterburg)

87 Vadim Šipačjov (SKA St. Peterburg)

52 Sergej Širokov (SKA St. Peterburg)

7 Ivan Telegin (CSKA Moskva)

