Nedeljski vrhunec moški smuk, v ogenj tudi biatlonci

Sankača Siršeta čakata še dve vožnji

10. februar 2018 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nedelja, drugi tekmovalni dan na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, prinaša sedem končnih odločitev. Že ob 3.00 po slovenskem času oziroma ob 11.00 po korejskem bo na sporedu moški smuk.

Na štartu bo sedem Slovencev. Boštjan Kline ima številko 16, Martin Čater 28, Klemen Kosi 32 in Miha Hrobat 38. Potem ko na prvih dveh treningih Slovenci niso bili med najboljšimi 30, v slovenski tabor nekaj upanja vliva tretji trening smuka, na katerem je Kline dosegel 15. čas.

"Poskušal sem se čim bolj približati tekmovalni vožnji, občutku in taktiki. Določene stvari so mi uspele, nekaj je bilo še napak oziroma stvari, ki se jih da izboljšati. To bom poskušal popraviti in se pripraviti na tekmo," je po treningu dejal Kline. Naslov prvaka iz Sočija brani Avstrijec Matthias Mayer. Smuk bi sicer lahko zaradi premočnega vetra prestavili na ponedeljek.

Nedeljski spored na TV SLO 2 in na Valu 202.



Fak: Po prvem krogu bom videl, kje sem

Sankač Tilen Sirše bo zaključil tekmovanje s 3. in 4. vožnjo. Smučarja tekača Miha Šimenc in Janez Lampič se bosta merila v skiatlonu na 30 kilometrov, medtem ko biatlonce Jakova Faka, Klemna Bauerja, Miho Dovžana in Mitjo Drinovca čaka sprinterska tekma na 10 km. "Zadnji treningi so bili garaški. Videli bomo, kaj so prinesli. Težko odgovorim na to vprašanje, dokler ne pridem na tekmo in odtečem vsaj prvi krog. Športne ambicije ne morejo iz mene, ne glede na to, da ni nujno, da si vedno na stopničkah. Če ne razmišljam o visokih mestih, je prisotno razočaranje," pred šprinterso preizkušnjo pravi Fak.

V preostalih tekmovanjih bodo umetnostni drsalci na ekipni tekmi tekmovali v kratkem programu deklet in plesnih parov ter v prostem programu športnih parov. V snežnem parku se bodo v kvalifikacijah merile deskarke na snegu, na grbinah pa smučarke prostega sloga. Nadaljevala se bodo še predtekmovanja mešanih dvojic v krlingu in v ženskem hokeju.

PJONGČANG



SPORED



Nedelja ob 2.00:

Deskanje na snegu, slopestyle (M), finale

Ob 3.00:

Alpsko smučanje, smuk (M)

(Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat)

Ob 5.30:

Deskanje na snegu, slopestyle (Ž), kvalifikacije

Ob 7.15:

Smučarski teki, skiatlon (M), 30 km

(Miha Šimenc, Janez Lampič)

Ob 8.00:

Hitrostno drsanje, 5.000 m (M)

Ob 8.40:

Hokej (Ž): Finska - ZDA

Ob 10.50:

Sankanje, enosed (M), 3. in 4. vožnja

(Tilen Sirše)

Ob 12.15:

Biatlon, šprint (M), 10 km

(Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec)



Ob 13.00:

Smučanje prostega sloga, grbine (Ž)

Ob 13.10:

Hokej (Ž): Kanada - Rusija

A. V.