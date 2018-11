Ramsi dobili poslastico - festival napadalne igre

Na koncu odločili dve obrambni potezi

20. november 2018 ob 08:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav so bili LA Ramsi in Kansas Chiefsi pred derbijem 11. kroga na vrhu lestvice NFL, je le malokdo pričakoval, da bosta prikazali epsko tekmo.

Obe ekipi sta imeli odlično razmerje zmag 9-1, končalo se je z izjemno napadalno igro, v kateri so slavili gostitelji, Ramsi so slavili s 54:51. Prvič v zgodovini lige sta obe ekipi presegli mejo 50 točk. Obe ekipi sta skupaj zbrali 56 prvih poskusov in kar 1.001 jard.

Odločilne točke so bile dosežene 1:49 pred koncem, ko je domači podajalec Jared Goff s 40 jardov v končno cono poslal Geralda Everetta. Goff je vrgel za 413 jardov in štiri zadetke, enega pa je dosegel še sam po tleh. "To je bila res nora, nora tekma. Nekaj časa je kazalo, da bo zmagala tista ekipa, ki bo imela žogo. Na srečo se je na koncu izkazala naša obramba."

Impresivno tekmo je imel tudi gostujoči podajalec Patrick Mahomes (478 jardov in šest podaj za zadetek), a vrgel je tudi tri prestrežene podaje, od tega dve v zadnjih 78 sekundah, ko so Chiefsi lovili vsaj prosti strel, s katerim bi izsilili podaljšek. Mahomes kljub porazu ni bil pretirano razočaran: "Bilo je divje, mislim, da bom potreboval nekaj kozarcev pijače, da se umirim. Bilo je odlično. Zato imam rad ta šport. Vedno je zabavno igrati proti kakovostnim ekipam."

Liga NFL, 11. teden:

SEATTLE - GREEN BAY 27:24

ATLANTA - DALLAS 19:22

DETROIT - CAROLINA 20:19

INDIANAPOLIS - TENNESSEE 38:10

NY GIANTS - TAMPA BAY 38:35

WASHINGTON - HOUSTON 21:23

JACKSONVILLE - PITTSBURGH 16:20

BALTIMORE - CINCINNATI 24:21

ARIZONA - OAKLAND 21:23

LA CHARGERS - DENVER 22:23

NEW ORLEANS - PHILADELPHIA 48:7

CHICAGO - MINNESOTA 25:20

LA RAMS - KANSAS CITY 54:51

Prosti:

BUFFALO, CLEVELAND, MIAMI, NEW ENGLAND, NY JETS, SAN FRANCISCO

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (7-3), Miami (5-5), NY Jets, Buffalo (3-7)

Sever: Pittsburgh (7-2-1), Baltimore, Cincinnati (5-5), Cleveland (3-6-1)

Jug: Houston (7-3), Indianapolis, Tennessee (5-5), Jacksonville (3-7)

Zahod: Kansas City (9-2), LA Chargers (7-3), Denver (4-6), Oakland (2-8)

Konferenca NFC

Vzhod: Washington (6-4), Dallas (5-5), Philadelphia (4-6), NY Giants (3-7)

Sever: Chicago (7-3), Minnesota (5-4-1), Green Bay (4-5-1), Detroit (4-6)

Jug: New Orleans (9-1), Carolina (6-4), Atlanta (4-6), Tampa Bay (3-7)

Zahod: LA Rams (10-1), Seattle (5-5), Arizona, San Francisco (2-8)

S. J.