OKS pozitivno ocenil slovenski nastop v Pjongčangu

Letna skupščina OKS-ja bo 19. junija v Ljubljani

24. april 2018 ob 17:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili sklepno poročilo slovenskega nastopa na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu februarja letos in ga označili kot uspešnega.

Nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih Franci Petek, zdaj direktor Smučarske zveze Slovenije, ki je vodil reprezentanco na letošnjih OI, je prepričan, da je bil športni cilj z dvema medaljama dosežen. Nastopilo je 19 slovenskih športnic in 52 športnikov, ki so dosegli 37 uvrstitev med prvo dvajseterico in 17 med prvo deseterico, najvišje pa sta bila biatlonec Jakov Fak s srebrno medaljo in deskar Žan Košir, ki je bil bronast.

Petek: Ponosni moramo biti na vsako medaljo

"Ponosni moramo biti na vsako osvojeno medaljo, saj so le redki, ki po njih posežejo. OI so bile na drugi celini, zato je bila logistika zelo zahtevna, vendar je bilo delo opravljeno zelo dobro. Na OI je bilo 0,8 športnika na enega spremljevalca. Zaradi vse pomembnejšega dolgoročnega načrtovanja in vse več potrebnih strokovnjakov z različnih področij pa ocenjujem, da se bo razmerje v prihodnje v 'korist' spremljevalcev še povečevalo. Ponovno se je izkazalo, da športniki, ki niso izpolnili vseh kriterijev za nastop, niso izkoristili priložnosti. Menim, da naredimo škodo športniku, ko ga pošljemo na največje tekmovanje, ki mu ni kos. To bi morali tako na zvezi kot na OKS-ju upoštevati v prihodnje," je povedal Petek.

Projekt Slovenske olimpijske hiše na OI v Pjongčangu, prve po OI 2010 v Vancouvru, so zaradi številnih dogodkov in tudi obiskov uglednih gostov označili kot izjemno pomembnega tako za slovenski šport kot tudi za gospodarstvo in državo na splošno. Podobno hišo načrtujejo tudi za OI v Tokiu 2020, prav tako pa bodo pred naslednjimi OI pripravili potovanje olimpijske bakle po Sloveniji, kar se je letos pri nas primerilo prvič.

Čop: Upam, da se dopinški primeri ne bodo ponavljali

Podpredsednik OKS-ja in nekdanji veslaški šampion Iztok Čop je dejal, da je bilo pred OI kar nekaj slovenskih športnikov v širšem krogu kandidatov za visoka mesta, vendar tokrat ni bilo takih favoritov za zmagovalne stopničke kot pred prejšnjimi OI. "Imeli pa smo tudi z OI povezana dva dopinška primera, enega pred in drugega med OI; upam, da se kaj takega v prihodnje ne bo dogajalo," je dejal Čop.

Tjaša Andree Prosenc, sopredsednica hitre mednarodne arbitraže med OI v Južni Koreji, je ob številnih pozitivnih vidikih slovenske olimpijske odprave izpostavila primer hokejista Žige Jegliča, ki je moral zaradi pozitivnega dopinškega testa zapustiti olimpijsko vas. Meni, da je med drugim treba narediti več za ozaveščanje športnikov tudi zato, da prijavijo terapevtske izjeme.

Obravnavani so bili trije dopinški primeri. Plavalka Špela Bohinc je zaradi izogibanja testiranju dobila štiriletno prepoved nastopanja. Biatlonka Teja Gregorin je bila pozitivna pri ponovnem pregledu vzorca iz OI 2010 v Vancouvru; postopek še ni končan. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) pa je 29. junija lani Juretu Kocjanu izrekla štiriletno prepoved nastopanja zaradi jemanja eritropoetina; Kocjan je bil začasno suspendiran že februarja 2016.

Vodja reprezentance na sredozemskih igrah Tomaž Barada

Na seji izvršilnega odbora so določili tudi, da bo slovensko reprezentanco na letošnjih sredozemskih igrah, ki bodo v Tarragoni (Španija) med 22. junijem in 1. julijem, vodil Tomaž Barada, podpredsednik OKS-ja, novi direktor podjetja OKS Olim pa bo Matic Švab, ki obenem ostaja namestnik generalnega sekretarja za področji financ in marketinga OKS-ja. Določili so, da bo redna letna skupščina OKS -ja 19. junija v Ljubljani.

A. V.