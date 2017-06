Agassi mojster zmag, ko je osvojil manj točk kot tekmec

448. del rubrike Športni SOS

13. junij 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je na letošnjem Roland Garrosu prikazal eno najbolj dominantnih iger, saj je na poti do la decime izgubil vsega 35 iger oziroma v povprečju pet na dvoboj.

Na portalu Športni SOS tako po koncu drugega letošnjega grand slama dihamo v znamenju tenisa. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj. Ob bližini tisočega vprašanja vas vabimo, da pošiljate vprašanja v zvezi s to številko.

978. Rafael Nadal je na celotnem Roland Garrosu izgubil vsega 35 iger. Zanima me lestvica prvih desetih igralcev, ki so izgubili najmanj iger.

Mitja Lisjak

Manj iger je pri pohodu na zmago izgubil le Björn Borg, ki je leta 1978 pri zmagi na Roland Garrosu izgubil vsega 32 iger. Zanimivo, med petimi najboljšimi dosežki se kar dvakrat pojavita Borg in Rafael Nadal z zmagama v Parizu. Najpočasnejša podlaga omogoča največ odvzemov servisa, kar sta oba s pridom izkoristila.

Igralec Turnir Igre Op Björn Borg Pariz 1978 32 Rafael Nadal Pariz 2017 35

a Björn Borg Pariz 1980 38 Guillermo Vilas New York 1977 41 b Rafael Nadal Pariz 2008 41 Guillermo Vilas Pariz 1977 43 Andre Agassi Melbourne 2003 48 c Ilie Nastase Pariz 1973 49 č Ken Rosewall Melbourne 1971 52 d John McEnroe New York 1979 52 e



Opombe:

a) Rafael Nadal je v četrtfinalu po predaji ugnal Pabla Carrena Busto s 6:2, 2:0, b. b.

b) V New Yorku 1977 se je do vključno osmine finala igralo na dva dobljena niza.

c) Andre Agassi je v osmini finala po predaji premagal Guillerma Corio s 6:1, 3:1, b. b.

č) V Parizu 1973 se je v 1. in 2. krogu igralo na dva dobljena niza.

d) Ken Rosewall je bil v 1. krogu prost (in je odigral šest dvobojev).

e) John McEnroe je v 3. krogu brez boja premagal Johna Lloyda, v četrtfinalu pa po predaji Eddieja Dibbsa z 2:1, b. b.

979. Kateri igralci so v istem letu osvojili najprej Roland Garros in nato takoj še Wimbledon?

Zoran Kofol

Le štirim igralcem je v isti sezoni uspelo povezati Roland Garros in Wimbledon, to so bili Rod Laver (1969), Björn Borg (1978-1980), Rafael Nadal (2008, 2010) in Roger Federer (2009).

980. Kdo je v finalu grand slamov osvojil največji delež točk, se pravi, da je najbolj razbil tekmeca?

Zoran Kofol

Mednarodna teniška zveza točke celotnega dvoboja natančno šteje od leta 1991 naprej. V tem času je najdominantnejša zmaga uspela Andreju Agassiju, ki je v finalu Melbourna 2003 razbil Nemca Rainerja Schüttlerja s 6:2, 6:2 in 6:1. Razmerje v točkah je bilo 80:43, z drugimi besedami je Američan dobil 65 odstotkov vseh točk, kar ni uspelo nobenemu drugemu tenisaču v istem obdobju.

981. Kdo je izgubil finale grand slama, kljub temu da je osvojil več točk kot nasprotnik?

Zoran Kofol



Od leta 1991 je bilo odigranih 106 finalov grand slamov, le petkrat se je zgodilo, da je poraženec osvojil več točk kot igralec, ki je na koncu poziral s pokalom za zmagovalca. Zanimivo je, da se je kar trikrat tovrstne zmage veselil Američan Andre Agassi.

Največja razlika je bila leta 1992, ko je Agassi v finalu Wimbledona premagal Gorana Ivaniševića s 6:7, 6:4, 6:4, 1:6, 6:4. Razmerje v dobljenih igrah je bilo izenačeno (25:25). Hrvat je sicer po zaslugi svojega servisa osvojil več točk (195:179), a je Američan dobil večino ključnih točk in se veselil svojega edinega Wimbledona.

Vseh pet primerov je navedenih v spodnji tabeli.

Zmagovalec Poraženec Turnir Izid Točke Andre Agassi Goran Ivanišević Wimbledon 1992 6:7, 6:4, 6:4, 1:6, 6:4 179:195 Andre Agassi Andrej Medvedjev Roland Garros 1999 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 145:152 Andre Agassi Pete Sampras Melbourne 1995 4:6, 6:1, 7:6, 6:4 151:154 Boris Becker Ivan Lendl Melbourne 1991 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 117:119 Rafael Nadal Roger Federer Melbourne 2009 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2 173:174





Slavko Jerič