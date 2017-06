Paolo Maldini evropske krone koval kar 18 let

446. del rubrike Športni SOS

6. junij 2017 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med prvim in zadnjim naslovom Cristiana Ronalda v Ligi prvakov je minilo devet let, kar je le polovica razpona rekorderja Paola Maldinija.

Po finalu Lige prvakov smo na portalu Športni SOS še vedno v znamenju tega dogodka. Vabljeni, da še naprej sodelujete s svojimi vprašanji.

973. Paolo Maldini je najbrž tisti nogometaš, ki ima najdaljši razpon med prvo in zadnjo zmago v Ligi prvakov. Kako visoko je na tej lestvici Cristiano Ronaldo?

Klemen Avbelj

Res je, Paolo Maldini je prvak te lestvice. Sloviti Italijan je z Milanom petkrat osvojil evropski klubski naslov (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), med prvo in zadnjo lovoriko je minilo kar 18 let.

Cristiano Ronaldo je šele na polovici tega razpona, saj od njegove prve zmage v tem tekmovanju (z Manchester Unitedom leta 2008) mineva devet let. Spodaj so vsi igralci, ki so Ligo prvakov osvajali vsaj v razponu vsaj devetih let.

Nogometaš Prvak Razpon Leta Paolo Maldini 5 1989-2007 18 Aless. Costacurta 4 1989-2003 14 Iker Casillas 3 2000-2014 14 Edwin van der Sar 2 1995-2008 13 Clarence Seedorf 4 1995-2007 12 Francisco Gento 6 1956-1966 10 Ryan Giggs 2 1999-2008 9 Andres Iniesta 4 2006-2015 9 Cristiano Ronaldo 4 2008-2017 9



Opomba: Upoštevani so nogometaši, ki so v finalih Lige prvakov (in prej Pokala državnih prvakov) tudi igrali in niso priznanja dobili kot rezervni ali poškodovani nogometaši.

974. Ali je že kdaj finale Lige prvakov osvojila ekipa v vijolčnih dresih?

Antun Katalenić

Ne, prvič se je zgodilo, da je finale Lige prvakov dobila ekipa v vijoličnih dresih. Daleč največ zmag so slavile ekipe v belih (23) in rdečih dresih (16). Po štirikrat sta se pojavili kombinaciji bele in rdeče barve ter rdeče in modre barve.

Še lestvica po klubih:

Klub Barva Naslovi Real Madrid bela 10 Milan bela 6 Liverpool rdeča 5 Barcelona rdeča in modra 4 Bayern rdeča 3



975. Kdaj je bilo nazadnje toliko prekrškov v finalu Lige prvakov?

Anže Bašelj

V letošnjem finalu Lige prvakov je bilo po uradnih podatkih Uefe skupaj dosojenih 41 prekrškov (23:18, več so jih storili Italijani), kar je le malo nad 20-letnim povprečjem v finalih tega tekmovanja (dobrih 37 prekrškov).

V tem obdobju je bilo največ prekrškov dosojenih leta 2002, ko je Real premagal Bayer z 2:1. Skupno je bilo dosojenih 61 prekrškov, precej več so jih storili zmagovalci (44:17).

