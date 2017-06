Buffon lahko postane najstarejši zmagovalec Lige prvakov

Gianluigi Buffon je v bogati karieri osvojil marsikaj, manjka mu le še zmaga v Ligi prvakov. Luknjo v mozaiku uspehov lahko zapolni danes.

970. Kdo je bil najstarejši igralec, ko je prvič osvojil nogometno Ligo prvakov?

Janez B.

Najstarejši nogometaš, ki je prvič osvojil nogometno Ligo prvakov, je bil Italijan Pietro Vierchowod, ki je zgodovino pisal leta 1996, ko je njegov Juventus po streljanju enajstmetrovk premagal Ajax. Ob uspehu je štel 37 let in 46 dni.

Sploh najstarejši zmagovalec najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja pa je bil še en Italijan, Paolo Maldini, ki se je te zmage veselil kar petkrat. Evropski prvak je vselej postal z Milanom, ob zadnji zmagi leta 2007 je štel 38 let in 331 dni. Takrat so rdeče-črni premagali Liverpool z 2:1.

Oba zgornja rekorda lahko v soboto poruši njun rojak Gianluigi Buffon. Vratar Juventusa bo na dan tekme finala Juventus - Real štel 39 let in 126 dni.

971. Katera zmagovalna ekipa v zgodovini tega tekmovanja pa je bila v povprečju najstarejša in katera najmlajša?

Janez B.

Najstarejša postava zmagovalne ekipe v zgodovini tega tekmovanja je Milanova iz leta 2007, ko je v povprečju štela kar 30 let in 10 mesecev. Več kot 29 let je štela le še postava Interja iz leta 2010, ko je povprečje znašalo 30 let in pol.

Na drugi strani skrajnosti je Ajax. Postava Nizozemcev je leta 1995 ob zmagi v povprečju štela 24 let.

972. Kateri nogometaši so z različnimi klubi igrali v finalu Lige prvakov in tudi zmagali?

Klemen Avbelj

Do zdaj je bilo 15 takih nogometašev:

Christian Panucci (Milan, Real)

Clarence Seedorf (Ajax, Real, Milan 2)

Cristiano Ronaldo (Man Utd, Real 2)

Deco (Porto, Barcelona)

Dejan Savičević (Crvena zvezda, Milan)

Didier Deschamps (Marseille, Juventus)

Edwin van der Sar (Ajax, Man Utd)

Frank Rijkaard (Milan 2, Ajax)

Marcel Desailly (Marseille, Milan)

Miodrag Belodedici (Steaua, Crvena zvezda)

Owen Haregreaves (Bayern, Man Utd)

Paulo Sousa (Juventus, Borussia D)

Ronald Koeman (PSV, Barcelona)

Samuel Eto'o (Barcelona 2, Inter)

Vladimir Jugović (Crvena zvezda, Juventus)

Slavko Jerič