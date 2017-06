Hrvaška najmanjša država z zmago na grand slamih

9. junij 2017 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

V odprti teniški dobi so turnirje za grand slam osvajali tenisači iz 20 držav, najmanjša med temi je Hrvaška.

976. Katera je najmanjša država po številu prebivalcev, ki ima zmagovalca na turnirju za grand slam? Ali ima ta država manj prebivalcev, kot jih ima Slovenija?

Igor Rakuša

Država z najmanj prebivalci, ki se lahko pohvali z moškim zmagovalcem na turnirjih za grand slam, je Hrvaška. Vzhodna soseda ima dobra 4,2 milijona prebivalcev, v odprti dobi tenisa pa se lahko pohvali z dvema zmagovalcema - Goranom Ivaniševićem in Marinom Čilićem. Odgovor je tako 'DA'. Slovenija ima manj prebivalcev od trenutne rekorderke.

Od leta 1968 zmagovalci prihajajo iz 20 različnih držav (ki obstajajo danes). Na drugi strani skrajnosti so ZDA, kjer prebiva dobrih 324 milijonov prebivalcev. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Država Prebivalci Hrvaška 4,2 Švica 8,4 Avstrija 8,6 Srbija 8,8 Švedska 9,9 ... ... Rusija 143,4 Brazilija 209,6 ZDA 324,1



Opomba: Prebivalci so izraženi v milijonih. Vir podatkov so Združeni narodi in veljajo za lansko leto. Podatki veljajo za odprto dobo (od leta 1968).

977. Največ grand slamov je osvojil Roger Federer (18). Katera država pa se ponaša z največ grand slam zmagami? In katera država ima največ različnih zmagovalcev?

Igor Rakuša

V obeh statistika so najboljši predstavniki ZDA. V odprti dobi je namreč 12 Američanov skupaj osvojilo 51 grand slamov. V spodnji tabeli so tiste države, ki imajo skupaj vsaj deset najbolj čislanih teniških lovorik.

Država Igralci Naslovi ZDA 12 51 Švedska 4 25 Španija 7 21 Švica 2 21 Avstralija 7 20 Češka 3 12 Srbija 1 12



Če pa upoštevamo skupno število osvojenih grand slamov ene države in njihovo število prebivalcev, so najbolj uspešni Švedi. Ti imajo namreč en osvojen grand slam na dobrih 390.000 prebivalcev. Švedi, ki so osvajali grand slame, so Björn Borg (11), Mats Wilander (7), Stefan Edberg (6) in Thomas Johansson (1).

Država GS/Prebivalci Švedska 394.074 Švica 399.023 Srbija 734.392 Češka 879.005 Avstralija 1.215.467



Opomba: V drugem stolpcu je razmerje osvojenih grand slamov na število prebivalcev.

Slavko Jerič