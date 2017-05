Kralji lestvice ATP: včasih je 4 dovolj, 16 pa premalo

441. del rubrike Športni SOS

19. maj 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Andy Murray ni najbolje začel teniške sezone z letnico 2017, a vsaj po številu osvojenih turnirjev ni najslabša številka ena v teniški zgodovini.

Škot v novi sezoni ni prepričljiv (16 zmag in 7 porazov). Na lestvici ATP še vedno vodi z naskokom, a zgolj po točkah v letu 2017 je trenutno samo na 11. mestu. To so izhodišča tokratnih vprašanj in odgovorov na portalu Športni SOS. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

959. Andy Murray je letos dobil en sam turnir. Je to najslabši izkupiček igralca, ki je leto prej končal na vrhu (koledarske) lestvice?

Andreja Terzič

Ne, najslabši izkupiček ima Mats Wilander, ki je leto 1988 končal na prvem mestu lestvice ATP. V tem letu je osvojil šest turnirjev serije ATP, med drugim tudi tri grand slame (Melbourne, Roland Garros, New York). A to je bil njegov vrhunec kariere, saj leta 1989 ni dobil niti enega turnirja (enkrat je igral v finalu).

Drugo najslabšo "sezono potem" med vsemi številkami ena je imel Andre Agassi, ki je končal na vrhu lestvice leto 1999 (osvojil je pet turnirjev). Naslednje leto pa osvojil le en turnir (grand slam v Melbournu). Tako Wilander kot Agassi svojega prvega mesta nista ubranila. (Šved je padel na 12. mesto, Američan pa na šesto.)

Andy Murray je letos že osvojil en turnir (Dubaj), kar pomeni, da Wilanderjevega črnega rekorda ne more popraviti, sezona pa je tako ali tako še dolga in imel bo še priložnost, da popravi svojo letno statistiko.

960. Kdo je v enem koledarskem letu osvojil najmanj turnirjev serije ATP, a vseeno končal na vrhu lestvice?

Andreja Terzič

To sta kralja Wimbledona Pete Sampras in Roger Federer, ki sta na sveti travi zmagala po sedemkrat in si delita ta rekord. Američan je leta 1998 dobil le štiri turnirje (po vrsti Philadelphia, Atlanta, Wimbledon in Dunaj), a je imel ob koncu sezone vseeno dobrih 200 točk naskoka pred Marcelom Riosom.

Federerju je to uspelo leta 2009, ko je prav tako osvojil štiri turnirje (Madrid, Roland Garros, Wimbledon in Cincinnati). Ob koncu sezone je imel več kot 1.300 točk prednosti pred Rafaelom Nadalom.

Za oba junaka tega odgovora je bilo to zadnje leto, ko sta sezono končala na vrhu lestvice, Sampras je bil leta 1998 še šestič najboljši (s čimer je rekorder), Federer pa dobro desetletje pozneje petič.

961. Kdo pa je v enem letu osvojil največ turnirjev, a vseeno leta ni končal na vrhu lestvice ATP?

Andreja Terzič

To je bil Guillermo Vilas, ki je leta 1977 osvojil kar 16 turnirjev serije ATP. Na njegovih policah s to letnico tako stojijo pokali za zmage v naslednjih krajih.

Datum Kraj 13. 2. Springfield 14. 4. Buenos Aires 24. 4. Virginia Beach 5. 6. Roland Garros 17. 7. Kitzbühel 24. 7. Washington 31. 7. Louisville 7. 8. South Orange 14. 8. Columbus 11. 9. New York 25. 9. Pariz 9. 10. Teheran 13. 11. Bogota 20. 11. Santiago 27. 11. Buenos Aires 4. 12. Johannesburg



Opomba: Z izjemo prvega in zadnjega turnirja je vse dobil na pesku (v Springfieldu se je igralo na preprogi, v Johannesburgu pa na trdi podlagi). V tem letu je igral kar v 22 finalih (v šestih je moral priznati premoč).

A tisto leto je na vrhu končal Jimmy Connors, ki je dobil natanko polovico Vilasovih turnirjev (osem). Connors je takrat osvojil absolutno precej manj točk (dobro polovico Vilasovih), a takrat je za lestvico štelo povprečje točk na odigran turnir, pri čemer je bil Američan malenkost uspešnejši.

Slavko Jerič