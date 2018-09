Športni SOS slavi 6. rojstni dan: Đoković kot feniks iz pepela

564. del rubrike Športni SOS

10. september 2018 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zmagovalec New Yorka Novak Đoković je imel – vsaj na papirju – precej lahko pot do finala, saj v prvih šestih dvobojih ni igral niti z enim igralcem, ki bi bil med prvimi 20 nosilci.

Na današnji dan pred šestimi leti je na naši spletni strani zaživel projekt Športni SOS, v katerem odgovarjamo na vaša vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki. Zato smo vas povabili, da pošiljate vprašanja, ki so povezana s številko 6. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.219. Novak Đoković je do finala New Yorka premagal šest igralcev, nihče med njimi ni na lestvici ATP-ja med najboljših 20. Kdaj se je to nazadnje zgodilo na turnirjih za grand slam?

Rado

Novak Đoković je v resnici do finala premagal enega igralca, ki je bil med najboljših 20, to je bil polfinalist Kei Nišikori, ki je na lestvici ob času turnirja zasedal 19. mesto. Res pa je, da je bil Japonec v času določanja nosilcev dve mesti nižje, zato je bil na turnirju 21. nosilec.

To v resnici niti ni tako redek dogodek, saj se je nazadnje zgodil lani prav v New Yorku, ko je Rafael Nadal na poti do finala igral s samimi igralci zunaj prve dvajseterice in tudi njegov nasprotnik v finalu Kevin Anderson je zasedal "le" 32. mesto. Spodaj so navedeni vsi primeri v času od leta 2003, ko je Roger Federer osvojil prvega od svojih 20 grand slamov.

Igralec Turnir 1 2 3 4 5 6 7 Rafael Nadal * New York 2017 85 121 59 64 53 28 32 Andy Murray * Wimbledon 2013 92 75 29 26 54 22 1 Rafael Nadal * Roland Garros 2010 655 44 33 29 21 27 7 Roger Federer Wimbledon 2008 273 41 53 27 43 75 2 Roger Federer Roland Garros 2008 40 60 46 55 25 59 2 Andre Agassi New York 2005 82 94 34 54 49 46 1 Andy Roddick Wimbledon 2004 181 128 31 90 23 63 1 Lleyton Hewitt New York 2004 107 41 32 72 45 30 1



Opombe:

- Z zvezdicami so označeni igralci, ki so turnir tudi dobili.

- V stolpcih od 1 do 7 je uvrstitev njihovih nasprotnikov na lestvici ATP od prvega kroga (1) do finala (7).

- Navedeni so tisti finalisti, ki so DO finala igrali z nasprotniki, ki na takrat aktualni lestvici ATP niso bili med najboljših 20.

1.220. Novak Đoković je osvojil zadnja dva grand slama sezone, prej pa je igral slabo. Je bila to najslabša sezona (do Wimbledona) med tistimi, ki so v istem letu nato osvojili Wimbledon in New York?

Klemen H.

Tako je. Od leta 1968, ko v tenisu velja t. i. odprta doba, je to 16. primer, ko je enemu igralcu v isti sezoni uspelo povezati tako Wimbledon kot New York. Đoković pa je sploh edini, ki do Wimbledona ni dobil niti enega turnirja, hkrati je imel tudi daleč najslabši odstotek zmag in porazov. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Igralec Leto Turnirji Odstotek John McEnroe 1984 8 97,8 Novak Đoković 2011 7 97,7 Jimmy Connors 1974 9 94,1 Roger Federer 2005 7 93,9 Novak Đoković 2015 5 93,3 Roger Federer 2006 5 91,7 John McEnroe 1981 5 91,4 Roger Federer 2004 5 90,7 Rod Laver 1969 4 89,7 Rafael Nadal 2010 4 88,9 Jimmy Connors 1982 4 87,8 Boris Becker 1989 3 87,2 Roger Federer 2007 3 85,7 Pete Sampras 1993 5 84,6 Pete Sampras 1995 2 76,9 Novak Đoković 2018 0 66,7



Opombe:

- Navedeni so vsi primeri sezon, ko je igralec dobil tako Wimbledon kot New York (velja za odprto dobo).

- V stolpcu turnirji je število osvojenih turnirjev pred Wimbledonom.

- V zadnjem stolpcu pa je odstotek zmag vseh dvobojev (prav tako pred travnatim grand slamom).

Slavko Jerič