Potrjene sestave reprezentanc smučarskih skakalcev

A-reprezentanca s petimi člani

10. maj 2018 ob 18:23

Kranj - MMC RTV SLO

Na redni seji zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so bili predstavljeni načrti ekip in potrjene sestave reprezentanc za sezono 2018/2019.

Na zboru v Kranju so najprej pregledali in potrdili zapisnik seje, nato pa je sledila predstavitev načrtov dela ekip za prihajajočo sezono. Načrti dela ženskih reprezentanc v smučarskih skokih bodo predstavljeni na naslednji seji zbora, predvidoma konec meseca maja.

V skakalni A-ekipi, ki jo vodi Gorazd Bertoncelj, so Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Domen Prevc. Bertoncljeva pomočnika sta Nejc Frank in Matevž Šparovec, Fred Zoz je trener in izdelovalec dresov, Urban Jarc maser, Urban Komac fizioterapevt, v reprezentanci pa bodo sodelovali še Peter Slatnar kot tehnolog, Zoran Kešar kot serviser smuči, Aleš Vičič kot psiholog in Urška Bukovnik kot nutricistka.

V B-reprezentanci, ki jo še naprej vodi Igor Medved, so Ernest Prišlič, Nejc Dežman, Jaka Hvala, Robi Kranjec, Jurij Tepeš, Tomaž Naglič, Rok Justin in Cene Prevc. Pomočnik Medveda je Robert Hrgota. Mlado A-reprezentanco, ki veliko sodeluje s člansko A, vodi Jani Grilc, njegov pomočnik je Šparovec, sestavljajo pa jo Timi Zajc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Anže Lanišek. Matjaž Triplat je trener mladinske reprezentance.

T. J.