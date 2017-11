V pripravah na olimpijsko zimo glava glavna težava Petra Prevca

Zamenjava smuči težka odločitev, a pravi korak

"Natreniran sem in fizično dobro pripravljen, je pa glava tista, ki dela probleme," je ob koncu poletnega dela sezone razlagal smučarski skakalec Peter Prevc.

Dobra dva tedna smučarje skakalce ločita od začetka olimpijske sezone. Tokrat uvodni preizkušnji prihajata nekoliko prej, tudi prizorišče se je spremenilo. Za točke svetovnega pokala se bodo najprej merili v Wisli. Na Poljskem, kjer, kot je to v navadi, z izvrstnimi rezultati domačih skakalcev pa se evforija le še stopnjuje, vlada za tekme veliko zanimanja, bo v soboto, 16. novembra, najprej na sporedu ekipna tekma, dan kasneje pa še posamična preizkušnja.

Najboljši slovenski skakalec zadnjih let Peter Prevc je lansko zimo začel s tretjim mestom. V Ruki na Finskem bi premočno zmagal, a je ob doskoku padel, a bil vseeno tretji. Nato se je zdelo, da se šampion iz Dolenje vasi po tistem padcu skozi vso sezono ni dokončno pobral. Po fantastični zimi leto poprej, ko je deklasiral konkurenco v svetovnem pokalu, postavil številne rekorde in osvojil vse, kar se je v sezoni dalo, je imel lani veliko težav. Po boljših rezultatih v drugem delu, ko je tudi zmagal v Saporu, je bil na koncu deveti skakalec skupnega seštevka.

V tej sezoni skakalce čaka kar nekaj vrhuncev. Najprej je na vrsti tradicionalna novoletna turneja, na kateri je bil najstarejši iz skakalne družine Prevc najboljši pred dvema letoma, nato je na sporedu svetovno prvenstvo v poletih, kjer bo v Oberstdorfu branil zlato medaljo iz Kulma. Vrhunec zadnjih štirih sezon pa sledi z olimpijskimi igrami februarja v Pjongčangu, kjer bo Prevc znova branil kolajne, tedaj srebro in bron iz Sočija.

V športu se stvari lahko hitro zasukajo

Zima, polna izzivov, v katere pa se 25-letni zmagovalec 22 tekem za svetovni pokal podaja po nespodbudnih predstavah v poletnem delu. "Od maja naprej smo trdo delali in tako bo do začetka sezone. Poletne tekme se niso izšle po pričakovanjih, toda tak je šport. Kdaj gre, drugič ne. Na srečo je po poletju kar nekaj časa za poprave in priprave na zimo, ki bo dolga. Seveda sem poleti pričakoval več. Želel sem si boljših izidov, po drugi strani pa sem že malce navajen, da se ne izide, kot pričakujem. Razočaranje ni bilo veliko, sem pa analiziral težave. Vem, zakaj je prihajalo do njih, torej imamo bilko, kako se rešiti in to skušam narediti," je ob koncu poletnega dela razlagal Prevc.

Nastopil je na štirih tekmah velike nagrade, najboljši je bil prav na prvi v Wisli, ko je zasedel 15. mesto, na zadnji v Klingenthalu, ko je zelo dobro skočil v poskusni seriji, pa je ostal celo brez finala. "Zadnja tekma je tisti prikaz vsega, kar se lahko zgodi. Malenkost je tedaj tudi veter vplival na razplet, kar so potrdili tisti, ki so nastopili ob koncu štartne liste. Je bil pa to odraz celega mojega poletja. En trening je bil na primer zelo dober, pa potem nekateri niso šli. Vse preveč je bilo nihanj."

"Že pred poletjem sem imel dovolj skrbi. Natreniran sem, fizično dobro pripravljen, je pa glava tista, ki dela probleme. To je tisto, kar je treba dati v red pred začetkom sezone. Da se vse skupaj na nek način sprosti, da lažje zadiham in končno nekaj steče. V športu se sicer hitro kaj zasuka. Preskoki so lahko hitri, problem je le to, ker so lahko v obe smeri, dobro in slabo," je glavni razlog za težave v poletnem delu izpostavil Prevc.

Po poletnem delu so slovenski skakalci najprej opravili z državnim prvenstvom, kjer Petru znova ni šlo in je bil šele deveti. Zatem so odšli na kondicijske priprave na Kanarske otoke, nato pa znova na skakalnice, kjer so zdaj trenirali v Oberstdorfu tudi že na ledeni smučini. Ta bo kmalu pripravljena v Kranju, česar se v slovenskem taboru še posebej veselijo. Prevc je za TV Slovenija dejal, da je s tem delom priprav bolj zadovoljen, sezone pa vseeno ne čaka s prevelikimi pričakovanji, ampak umirjeno in hkrati samozavestno.

V Oberstodru so slovenski orli trenirali tudi s Poljaki, ki so kot ekipa blesteli v zadnji zimi in v letošnjem poletju. "Kubacki je izstopal poleti. Vse je deklasiral. Čeprav je bil na Japonskem in v Čajkovskem, kjer ga ni bilo, zelo dober tudi Lanišek, kar je dokaz, da naša ekipa vendarle ne dela slabo. So pa bili Poljaki poleti krepko najmočnejši," je povedal Prevc, ki je zadovoljen tudi z močjo slovenske ekipe: "S temi mlajšimi je reprezentanca zelo močna. Nas že skušajo izriniti iz ekipe. Lanišek je bil od začetka, ko smo začeli skakati poleti, v ospredju. Tudi Bartol in Zajc sta dobro skakala, tako da se za prihodnost ni treba bati."

V zimo Prevc vstopa z veliko novostjo, saj je zamenjal smuči. Namesto na Slatnarjevih bo zdaj skakal s Fischerjevimi. "Preprosto se mi zdi, da sem hitreje prišel do opreme, ki si jo želim. Pričakujem, da bo tako tudi naprej, da čim prej pridem do materiala, ki mi je pisan na kožo. Je pa bila zelo težka odločitev, saj se je ta naboj gojil že od mladinskih nog. S Slatnarjem dolgo sodelujeva in njegove ideje so mi všeč. Seveda jih tudi podpiram in upam, da mi bo še kdaj rekel, če mu kaj pomagam razviti. Odločitev je bila težka, a ocenil sem, da je to pravi korak," je pristavil in dodal, da finančna plat pri tem ni imela vloge, saj bi sicer izbral drugega proizvajalca.

