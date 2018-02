21 delavcev Rdečega križa plačevalo za spolne odnose

Mednarodni odbor humanitarne organizacije Rdeči križ je razkril, da je zaradi spolnih prestopkov organizacijo zapustilo 21 zaposlenih, v organizaciji Plan International so medtem potrdili šest spolnih zlorab otrok.

Vseh 21 je plačevalo za spolne odnose in kasneje odstopilo ali bilo odpuščenih, je sporočil direktor odbora Rdečega križa Yves Daccord, poroča BBC. Daccord je dodal, da se je Rdeči križ za notranjo preiskavo odločil po nedavnih razkritjih spolnih zlorab v velikih humanitarnih organizacijah.

"Od leta 2015 smo identificirali 21 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi plačevanja spolnih storitev ali pa so odstopili med preiskavo," je sporočil Daccord. Kodeks ravnanja Rdečega križa od leta 2006 svojim 17.000 delavcem po vsem svetu striktno prepoveduje plačevanje za spolne odnose.

Še dvema človekoma zaradi suma spolne zlorabe niso podaljšali delovnih pogodb. Daccord je dodal, da je globoko užaloščen zaradi številk. "Takšno obnašanje je izdaja ljudi in skupnosti, za katere delujemo," je dejal in dodal, da morajo biti bolj odločni pri preprečevanju tega.

15 zlorab v Plan International

Dobrodelna organizacija Plan International, ki v 50 državah otrokom pomaga pri izboljševanju bivalnih razmer za otroke, je medtem potrdila šest primerov spolnih zlorab in izkoriščanja otrok. Prav tako so v obdobju med julijem 2016 in junijem 2017 potrdili devet spolnih prestopkov, v katerih so bili žrtve odrasli. Organizacija je sporočila, da jim je "zares žal", poroča BBC.

