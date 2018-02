Namestnik direktorja Unicefa odstopil zaradi obtožb o neprimernem vedenju

Prejšnje tedne je bil na udaru Oxfam

23. februar 2018 ob 11:26

New York - MMC RTV SLO, STA

Namestnik direktorja Sklada ZN-a za otroke (Unicef) Justin Forsyth je odstopil zaradi obtožb o neprimernem vedenju do sodelavk na prejšnjem mestu vodje humanitarne organizacije Save the Children.

Forsyth se je opravičil zaradi svojih preteklih "napak", za odstop pa se je po svojih besedah odločil zato, ker ga skrbi, da bi utegnila afera škoditi tako Unicefu kot organizaciji Rešimo otroke in tudi širšemu namenu, ki mu služita.

"Želim biti jasen, da iz Unicefa ne odhajam zaradi napak, ki sem jih storil v organizaciji Rešimo otroke (Save the Children). Te so bile obravnavane po ustreznem postopku pred mnogimi leti," je poudaril v izjavi za javnost in dodal še, da se je že takrat "opravičil odkrito in iz oči v oči" ter da se danes znova opravičuje.

Forsyth je trem uslužbenkam Save the Children pošiljal neprimerna sporočila in komentiral njihov videz in oblačila. BBC poroča, da če se uslužbenke, ki jim je pošiljal sporočila, nanje niso odzvale, jim je poslal elektronsko pošto, v kateri jih je vprašal, ali so videle sporočilo. Če odziva še vedno ni prejel, jih je poklical na pogovor.

Ena izmed nekdanjih zaposlenih v humanitarni organizaciji je dejala, da se "mlade uslužbenke niso počutile varne". Pojasnila je, da "so se počutile, kot da bi bile lahko njihove poklicne poti odvisne od tega, ali se bodo odzvale na neželeno pozornost in nadlegovanje".

Forsyth je dejal, se je uslužbenkam že "brezpogojno opravičil". Obtožbe se sicer ne nanašajo na neprimerno spolno vedenje, je pa sam Forsyth priznal, da je imel z uslužbenkami "neprimerne in nepremišljene pogovore". V Unicefu so v sredo zatrdili, da za te obtožbe niso vedeli.

Forsyth: Namen je resno škoditi organizacijama

Forsyth je poudaril, da je namen vsega hrupa, ki se zadnje dni dela okoli njega, ne le kaznovati njega samega, temveč poskušati resno škoditi organizacijama, za kateri dela oziroma je delal.

Afera po aferi

Do odstopa v vrhu Unicefa prihaja po aferi, ki je v prejšnjih tednih močno načela ugled britanske humanitarne organizacije Oxfam. Mediji so namreč razkrili, da so njeni uslužbenci na Haitiju in v Čadu najemali prostitutke, organizacija pa naj bi neprimerno vedenje svojih sodelavcev prikrivala oziroma ga ni ustrezno sankcionirala.

Haitijske oblasti so medtem sporočile, da so odpovedali delovanje Oxfama v državi, dokler se ne bo končala njihova preiskava o teh očitkih. Predvidoma gre za dva meseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Port-au-Princeu so obenem poudarili, da je naredil Oxfam veliko napako, ker jih ni seznanil z dejanji svojih sodelavcev takrat, ko so se ta dogajala, in sicer po uničujočem potresu leta 2010, ampak šele zdaj. "Ta zavržna dejanja, domnevni zločini, ki so jih priznali tako storilci kot tudi organizacija, predstavljajo resno kršitev časti haitijskega naroda," so še zapisali v vladi.

B. V.