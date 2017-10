Afganistan: V dveh napadih na mošeji ubitih več kot 50 ljudi

Več napadov na šiitsko manjšino v Kabulu

20. oktober 2017 ob 18:36

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

Samomorilski napadalec je v šiitski mošeji v afganistanski prestolnici Kabul ubil najmanj 30 ljudi. V ločenem napadu na še eno mošejo v osrednjem delu države je umrlo najmanj 20 ljudi.

Kabulski napad je zadnji v vrsti nasilnih napadov na šiitsko manjšino v državi. Napadli so mošejo Imam Zaman v zahodnem delu Kabula, ko so se šiitski verniki zbirali pred začetkom molitve. Po podatkih varnostnih služb natančno število mrtvih še ni znano, varnostne sile pa so do zdaj odstranile 30 trupel.

Samo letos je v napadih na afganistanske šiite umrlo 84 ljudi, 194 je bilo poškodovanih, v poročilu ugotavljajo Združeni narodi. Napad se je sicer zgodil le nekaj dni po tem, ko je policija v Kabulu preprečila napad s tovornjakom bombo, poroča BBC.

Ločen napad se je zgodil tudi na mošejo v osrednji provinci Ghor. V napadu, katerega tarča naj bi bil eden krajevnih voditeljev, je umrlo najmanj 20 ljudi, je sporočil tiskovni predstavnik pokrajine Ikbal Nezami. Voditelj naj bi bil vojaški vodja politične stranke Džamiat, je sporočil strankarski vodja Mohamad Nur.

Nobena skupina še ni prevzela odgovornosti za napada.

J. R.