Albanija: Dosežen dogovor za končanje večmesečne politične krize

Opozicija se bo vrnila v parlament

19. maj 2017 ob 12:43

Tirana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Albanski premier Edi Rama iz vrst socialistov in vodja opozicijske Demokratske stranke Lulzim Basha dosegla dogovor o razdelitvi položajev v državi in končala večmesečno politično krizo v državi.

Rama in Basha sta dogovor dosegla v četrtek po maratonskih pogovorih, ki so trajali celo noč. Albanski mediji, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, poročajo, da so jedro dogovora predlogi evropskega poslanca iz Nemčije Davida McAllisterja, po katerih naj bi opozicija dobila mesto namestnika premierja, štiri pomembna ministrstva in položaj predsednika volilne komisije.

Opozicijski poslanci, ki so vladi očitali vpletenost v organizirani kriminal, so več kot tri mesece bojkotirali delo parlamenta, privrženci opozicije pa so taborili pred poslopjem vlade. Opozicija je ob tem grozila z bojkotom parlamentarnih volitev in zahtevala, da vlada odstopi in oblast preda tehnični vladi, ki da bi izvedla poštene volitve. Premier Rama pa je opoziciji očital, da skuša preprečiti sprejetje reforme pravosodnega sistema, ker je povezana s skorumpiranimi sodniki in državnimi tožilci.

Sporazum po poročanju Reutersa vključuje tudi ustanovitev agencije, ki bo preverjal sodnike in tožilce kot prvi korak k neodvisnemu pravosodju. Opozicija je sprejela, da se vrne v parlament, da se lahko sprejme zakon, ki bi ustanovil omenjeno agencijo, ki naj bi dosegla odstranitev skorumpiranih sodnikov.

Reforma pravosodja je ključna za približevanje Tirane Evropski uniji. Albanija, članica Nata od leta 2009, je leta 2014 dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, pristopna pogajanja z EU-jem pa želi odpreti do konca leta.

B. V.