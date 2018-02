Orožarski lobi podpira Trumpov predlog o oboroževanju učiteljev

Mladi po ZDA zahtevajo nadzor nad prodajo orožja

22. februar 2018 ob 09:04,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 20:24

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Preživeli dijaki po strelskem napadu na floridsko šolo so na srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pozvali k strožjemu nadzoru nad prodajo orožja, predsednik pa za reševanje težave predlaga oboroževanje učiteljev. Pričakovano ga je podprl tudi največji orožarski lobi NRA.

Skupina preživelih dijakov v floridskem napadu se je v Beli hiši sešla s predsednikom Trumpom, ki je v uro dolgem govoru obljubil nove ukrepe, kot je preiskovanje duševnega zdravja kupcev orožja, za konec strelskih napadov pa je predlagal oboroževanje učiteljev.

"Če bi imeli učitelje, spretne z orožjem, bi ti lahko zelo hitro končali napad," je dejal Trump in dodal, da območje brez pištol za "strahopetne norce" pomeni "napadimo!".

Njegovo idejo je pričakovano podprl tudi največji orožarski lobi NRA, ki pa nasprotuje vsem drugim predlogom o omejitvi dostopa do orožja. Glavni izvršni direktor NRA-ja Wayne LaPierre je nasprotovanje oboroženosti na šolah označil za popolno neumnost, tiskovna predstavnica lobija pa je izjavila, da mediji obožujejo množične pokole, saj da nič ne dviguje gledanosti bolj kot objokane bele matere ameriški otrok. Dvig starosti za nakup orožja z 18 na 21 let, kar je podprl tudi Trump, pa je za NRA nesprejemljiv. "To bi starim med 18 in 20 let vzelo ustavno pravico do samozaščite," so sporočili.

Skupina 40 ljudi, med katerimi je bilo šest preživelih dijakov, njihovi starši in starši umrlih v strelskih napadih, je Trumpov predlog sprejela z mešanimi odzivi. Nekateri so idejo podprli, drugi so se odločno zavzeli proti.

Med nasprotniki je tudi Mark Barden, čigar sin je umrl v strelskem napadu na osnovno šolo v Connecticutu leta 2012. "Šolski učitelji imajo že zdaj več kot dovolj odgovornosti in ne potrebujejo še strašljive odgovornosti za silo, ki jemlje življenja," je dejal Barden.

Strelski pohod na srednji šoli Marjory Stoneman Douglas je bil s 17 smrtnimi žrtvami drugi najsmrtonosnejši napad v ameriških šolah. Napadalec, 19-letni izključeni dijak Nikolas Cruz, je polavtomatsko puško AR-15 na zakonit način kupil pri prodajalcu z ustreznimi dovoljenji, kar je sprožilo pozive po strožjem nadzoru nad prodajo orožja.

"Nikolas Cruz je lahko kupil smrtonosno puško, preden si je lahko kupil pivo," je dejal preživeli dijak Laurenzo Prado na srečanju z lokalnimi oblastmi na Floridi in s tem izpostavil floridsko zakonodajo, po kateri lahko ljudje pri 18 letih zakonito kupijo orožje, ter dodal, da so "zakoni te države odpovedali".

Trump obljublja preverjanje kupcev

"Zelo strogo bomo preverjali ozadje kupcev z zelo močnim poudarkom na duševnem zdravju," je dijakom obljubil predsednik Trump, vendar v ZDA orožja ni mogoče kupiti le v registriranih trgovinah z orožjem; kupuje in prodaja se lahko tudi na orožarskih sejmih, zasebno, prek spleta, od preprodajalcev itd.

Je pa Trump pod pritiski ukrepanja v torek podpisal ukaz o prepovedi naprav, ki strelsko orožje spremenijo v avtomatsko orožje z možnostjo neprekinjenega streljanja, vendar ta naprava po poročanju Reutersa v strelskih napadih ni pogosta.

Brez sprememb zakonodaje na Floridi

Sočasno z obiskom Trumpa je druga skupina preživelih in svojcev umrlih v napadu oblasti v floridski prestolnici Tallahassee pozvala k regulaciji prodaje orožja, a niso naleteli na odobravanje. Zakon za prepoved polavtomatskih pušk so v torek predlagali demokrati, a ga je republikanska večina zatrla v proceduri in demokrate obtožila politiziranja tragedije. Nekaj senatorjev se je sicer zavzelo za dvig minimalne starosti z 18 na 21 let.

V času predsedniške kampanje leta 2016 je Trump sicer zanikal obtožbe protikandidatke Hillary Clinton, da želi v učilnice spraviti orožje. Ameriška zakonodaja glede orožja na območjih šol ni poenotena.

V sedmih zveznih državah je glede na podatke spletne strani armedcampuses.org posedovanje orožja na šolah popolnoma dovoljeno, v enajstih zveznih državah je posedovanje orožja na šolah popolnoma prepovedano. V osmih zveznih državah, med katerimi je tudi Florida, mora biti orožje v zaklenjenih avtomobilih na šolskih parkiriščih.

Prvi protest mladinskega gibanja proti orožju

Ne glede na zakonodajo v svojih državah so se dijaki iz Chicaga, Illinoisa, Pittsburgha, Pensilvanije, Phoenixa in Arizone udeležili solidarnostnih shodov v podporo nadzora nad prodajo orožja, poroča BBC. V sredo je tako potekal prvi organizirani protest mladinskega gibanja proti strelskemu orožju, množični shod v Washingtonu pa je organiziran za 24. marec.

J. R., K. T.