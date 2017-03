V bitki za Mosul domnevno uporabili kemično orožje

12 civilistov s poškodbami kože in dihal

4. marec 2017 ob 14:10

Mosul - MMC RTV SLO

V bitki za Mosul med iraško vojsko in t. i. Islamsko državo poročajo o novih civilnih žrtvah zaradi domnevne uporabe neznanega kemičnega orožja, odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Zdravnik mednarodnega Rdečega križa iz bližnjega Irbila je potrdil napad in navedel primera 11-letnega dečka in enomesečnega dojenčka s hudimi poškodbami kože in dihal, poroča BBC.

Po dveh ločenih napadih, v katerih so izstrelki minometov padli na hiše v vzhodnem Mosulu, so se žrtve napada pritožile o kemikaliji nenavadnega vonja. Bolezenski znaki žrtev vključujejo kožne mehurje, rdeče oči, srbečico, bruhanje in kašelj, je povedal direktor oddelka mednarodnega Rdečega križa za Bližnji vzhod Roberto Mardini.

Kdo je odgovoren za napad, za zdaj še ni znano, vendar so bili izstrelki najverjetneje izstreljeni iz zahodnega Mosula, ki je pod nadzorom samooklicane Islamske države. IS že dalj časa sumijo uporabe kemičnega orožja v sirskih in iraških bitkah. Glede na poročilo britanskega IHS Conflict Monitorja (centra za spremljanje konfliktov) je t. i. Islamska država od leta 2014 osumljena uporabe kemičnega orožja v vsaj 52 primerih, kar tretjina bi se naj zgodila na področjih okoli Mosula, poroča BBC.

J. R.