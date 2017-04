Predsedniške volitve v Franciji: v prednosti Macron in Le Penova

Na tretjem mestu javnomnenjske raziskave izenačena Jean-Luc Melenchon in Francois Fillon

21. april 2017 ob 15:15

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vseh 11 kandidatov se je v televizijskem soočenju še zadnjič predstavilo pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami v Franciji. Po zadnji javnomnenjski anketi Emmanuel Macron vodi pred Marine Le Pen.

Po zadnji javnomnenjski anketi agencije Ipsos, izvedeni med 19. in 21. aprilom, sta v rahli prednosti Emmanuel Macron in Marine Le Pen, ki jima napovedujejo 24- oziroma 22-odstotno podporo. Sledita Francois Fillon in Jean-Luc Melenchon, ki sta z 19 odstotki izenačena na tretjem mestu. Omenjena četverica naj bi imela največ možnosti za uvrstitev v drugi krog. Raziskava je bila izvedena pred napadom na Elizejskih poljanah v Parizu.

Francoski predsedniški kandidati so imeli pred nedeljskimi volitvami še zadnjič priložnost na televiziji predstaviti svoja stališča in prepričati volivce. Med oddajo so kandidati izvedeli za napad na Elizejskih poljanah v Parizu, v katerem je bil ubit en policist, dva pa ranjena.

Tokratna oddaja ni potekala v obliki soočenja, temveč je imelo enajst kandidatov na voljo po 15 minut, da so predstavili svoj program ter odgovarjali na vprašanja.

Emmanuel Macron

Neodvisni kandidat Emmanuel Macron se je nemudoma odzval na streljanje na Elizejskih poljanah ter izrazil solidarnost s policisti in njihovimi družinami. "Vsi želimo postati predsednik republike in prva naloga predsednika bo, da republiko zavaruje," je dejal in dodal, da je sam na to pripravljen.

V predstavitvi je dal velik poudarek izobraževanju. Zavzel se je za več avtonomije šol ter opozoril na nujnost vseživljenjskega učenja: "Konec je sveta, v katerem smo se do 25. leta naučili vse."

Marine Le Pen

Voditeljica skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen je znova poudarila, da se bo zavzela za protekcionizem in uvedbo nacionalne valute, "da bi tako našli pot za odprtje novih delovnih mest".

Zagovarjala je tudi zaprtje francoskih meja. "Zakaj bi imeli na našem ozemlju potencialne bombe? Kot mater treh otrok me je strah," je dejala. "Francozom želim znova dati ključe njihove francoske hiše," je dodala in poudarila, da želi zatreti islamski fundamentalizem v francoskih predmestjih in zapreti "radikalne" mošeje ter izgnati imame, ki spodbujajo k sovraštvu.

Francois Fillon

Konservativec Francois Fillon je dejal, da je boj proti terorizmu prva prednostna naloga. "Mladi Francozi, ki so odšli v džihad, se ne smejo vrniti. Treba jim je odvzeti francosko državljanstvo, vse tiste, ki so nevarni, je treba pridržati," je dejal. Zavzel se je za zbliževanje z Rusijo, tudi glede reševanja krize v Siriji.

Na vprašanje o aferi, povezani z domnevno fiktivno zaposlitvijo soproge, je dejal, da njegova moralna avtoriteta izhaja iz njegove preteklosti, saj je 36 let delal v javni službi. Izrazil je prepričanje, da bo na volitvah zmagal.

Jean-Luc Melechon

Levičar Jean-Luc Melechon je volivce miril, da ni levičarski skrajnež ter da se zavzema za mir. Vztrajno je zagovarjal stališče, da mora država zagotoviti delo vsakomur, ki je brezposeln več kot eno leto. Podprl je tudi svoj projekt VI. republike: "Čas je, da ukinemo predsedniško monarhijo in končamo s kastami."

Najverjetnejši drugi krog volitev bo 7. maja.

J. R.