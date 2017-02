Andrew Puzder ne bo minister za delo

15. februar 2017 ob 11:42,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 23:02

Washington - MMC RTV SLO/STA

Po odstopu Michaela Flynna s položaja svetovalca za nacionalno varnost je ponudbo za ministra za delo zavrnil milijarder Andrew Puzder, lastnik verige hitre prehrane.

Po priznanju, da je zaposloval nezakonite priseljence, je namreč izgubil podporo številnih republikancev.

Glede odstopa Michaela Flynna je vodja senatnih demokratov Chuck Schumer dejal, da je odstop svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna šele začetek raziskovanja zgodbe o povezavah ljudi okoli predsednika Donalda Trumpa z Rusijo.

Flynn je odstopil zaradi telefonskih pogovorov z ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom, ki jih je imel decembra, še pred mandatom Trumpa. Flynn je po odstopu povedal, da se s Kisljakom ni pogovarjal o odpravi sankcij, s čimer bi kršil zakon, ampak le o tem, da bodo odločitev Baracka Obame, ki je izgnal 35 ruskih diplomatov zaradi domnevnega vpletanja Moskve v ameriške volitve, v novi Trumpovi administraciji pregledali.

Flynna pa s položaja ni odneslo kršenje zakona, ampak izguba Trumpovega zaupanja, potem ko je lagal podpredsedniku Miku Penceu, ki ga je na televiziji javno zagovarjal, ko mu je Flynn zatrdil, da se s Kisljakom ni pogovarjal. Pence naj bi bil zelo jezen in razočaran, kajti Trump je že teden dni po prevzemu položaja dobil informacijo, da je Flynn Pencea zavajal glede stikov z Rusijo.

Očitno vprašanje, na katerega Bela hiša še ni odgovorila, je, zakaj Trump Penceu tega ni povedal. Menda je upal, da se bodo razmere umirile in bo svetovalca za nacionalno varnost lahko obdržal na položaju. In to čeprav je od nekdanje vršilke dolžnosti pravosodne ministrice Sally Yates dobil jasno opozorilo, da Flynn zavaja in da je zaradi tega izpostavljen nevarnosti ruskega izsiljevanja, ter obvestilo, da je FBI Flynna glede tega zaslišal.

New York Times pisal o stikih z ruskimi obveščevalci

Schumer meni, da je potrebna temeljita neodvisna preiskava, pri kateri pa novi pravosodni minister Jeff Sessions ne bi smel sodelovati, ker ni dovolj neodvisen od Bele hiše. New York Times je medtem poročal o stikih med ruskimi obveščevalci in Trumpovimi sodelavci. Ameriški obveščevalci so lani prestregli več pogovorov med ruskimi obveščevalci in ljudmi iz Trumpove kampanje. Med njimi je bil nekdanji vodja kampanje Paul Manafort, so zapisali.

Vodilni republikanci, med njimi predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan, menijo, da Trump ni naredil nič narobe, saj je Flynna zaprosil za odstop takoj, ko je vanj izgubil zaupanje. A vsi republikanci niso istega mnenja. Senator John Cornyn iz Teksasa se zavzema za preiskavo, podobno menita Roy Blunt iz Misurija in Lindsey Graham iz Južne Karoline. Predsednik odbora za obrambo John McCain iz Arizone, ki že vodi preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve, je dejal, da je Bela hiša v razsulu, Flynnov odstop pa je le ena od zadev, ki po njegovem mnenju sproža vprašanja glede namenov Trumpove administracije z Rusijo.

Trump z zakonom odpravil vladno regulacijo

Trump je medtem podpisal zakon, ki je prvi v vrsti sorodnih, s katerimi nameravajo republikanci odpraviti vladne regulacije, ki po njihovem mnenju ovirajo svobodno podjetništvo. Med drugim podjetjem ni treba več prijavljati podkupovanja tujih državnikov. V Obamovem času so uvedli pravilo, da morajo naftna in rudarska podjetja Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) prijaviti plačila tujim vladam.

To protikorupcijsko pravilo je bilo sprejeto, da bi olajšali pregon skorumpiranih državnih uradnikov v tujini. Naftna podjetja trdijo, da jim je pravilo povzročilo več sto milijonov dolarjev škode na leto, in zdaj je odpravljeno. Trump je ob podpisu dejal, da gre za pomemben zakon, ki bo vrnil delovna mesta v energetski sektor.

