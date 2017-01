Angela Merkel ločuje vprašanje beguncev od terorizma

Trump kritiziral Nato

Potem ko je Donald Trump dejal, da je bila politika nemške kanclerke Angele Merkel na področju beguncev katastrofalna napaka, tudi v povezavi s terorizmom, je ta dejala, da je treba na obe zadevi gledati ločeno.

Novoizvoljeni ameriški predsednik Trump je dejal, da je nemška kanclerka s tem, ko je sprejela več kot milijon prebežnikov, naredila katastrofalno napako. Angela Merkel je v odzivu poudarila, da je boj proti terorizmu za vse velik izziv. "To bi še enkrat jasno ločila od vprašanja beguncev," je dejala. Številni Sirci namreč niso pobegnili le pred državljansko vojno, temveč tudi pred terorizmom v svoji državi.

V bran Angeli Merkel pa se je postavil odhajajoči ameriški zunanji minister John Kerry. "Iskreno mislim, da je za novoizvoljenega predsednika neprimerno, da se v notranjo politiko drugih držav vpleta na tak neposreden način," je za ameriško televizijo CNN dejal Kerry. "Mislim, da moramo biti zelo pazljivi glede tega, da enemu najmočnejših voditeljev v Evropi - in tudi enemu najpomembnejših, glede na to, čemu se približujemo - rečemo, da je naredil napako," je še izpostavil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V dvojnem intervjuju za britanski časopis Times – s Trumpom se je pogovarjal britanski poslanec Michael Gove, ki je odigral vidno vlogo v kampanji za odhod Velike Britanije iz EU-ja –, in za nemški časopis Bild je novi ameriški predsednik prvič podrobneje orisal svoje načrte na področju zunanje politike.

Angela Merkel je po njegovih besedah "daleč najpomembnejša evropska voditeljica". Če pogledate Evropsko unijo, gre dejansko za Nemčijo, EU je sredstvo za dosego nemških ciljev, je prepričan. Na Trumpove kritike njene politike je nemška kanclerka Angela Merkel odvrnila, da še čaka na njegov prevzem predsedniškega položaja. "Nato bomo seveda sodelovali z njim na vseh ravneh," je dodala.

Kot je še dejal Trump, bosta njegovi prioriteti tudi izboljšanje pogojev za ZDA glede sklenitve trgovinskih sporazumov in močnejše meje. Med drugim se morajo ZDA spopasti s trgovinskim primanjkljajem, predvsem v trgovanju s Kitajsko. Poudarek administracije bi prej kot svobodna trgovina morala biti pametna trgovina, je dodal.

Nemški zunanji minister Frank-Walter Steinmeier je zaskrbljen zaradi Trumpovih izjav v povezavi s trgovinsko politiko in pričakuje, da bo nova ameriška administracija spoštovala mednarodno pravo in pravila Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je Trumpa medtem po poročanju Reutersa opozoril na nevarnosti protekcionistične trgovinske politike, ki jo zagovarja Trump. "Protekcionizem lahko povzroči kratkoročne prednosti, ampak je skoraj vedno škodljiv na dolgi rok," je dejal. Trump je sicer v intervjuju za nemški časopis Bild napovedal možnost uvedbe 35-odstotnega davka na uvožena vozila.

Umik sankcij proti Rusiji v zameno za zmanjšanje jedrskega arzenala?

Glede možnosti za dogovor z Rusijo je Trump dejal, da bi moralo biti jedrsko orožje njegov del, ob tem, da bi se morala njegova količina močno zmanjšati, v zameno pa bi ZDA umaknile sankcije proti Moskvi. Kremelj se je že odzval na Trumpov predlog, rekoč, da je še prezgodaj, da bi komentirali njegov predlog. Kot je dejal tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, bodo počakali, da Trump tudi prevzame predsedovanje, kar se bo zgodilo v petek. Znova je zavrnil poročanja o mogočem srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina in Trumpa. Pojavljale so se namreč informacije, da naj bi Trump lobiral za srečanje v Reykjaviku. "Vsa poročanja o dogovorih glede srečanja ne odražajo realnosti," je dejal Peskov.

Ponovil je tudi svoje prepričanje, da je bila odločitev britanskih volivcev za odhod iz EU-ja pametna odločitev, povod zanjo pa je bil po njegovem mnenju odločitev Bruslja, da morajo članice sprejeti prebežnike. "Države želijo svojo identiteto in tudi Velika Britanija želi svojo identiteto," je dejal in dodal, da misli, da gre Veliki Britaniji odlično in da bo njenemu odhodu sledilo še več držav. "Mislim, da imamo Evropejci lastno usodo v svojih rokah," se je odzvala nemška kanclerka.

Trump: Samo pet članic Nata v celoti plačuje obveznosti

Znova je bil kritičen tudi do delovanja Nata. Kot je dejal, je že dolgo pred tem opomnil, da ima Nato težave. "Prvič, Nato je zastarel, ker je bil ustanovljen že pred veliko leti, in drugič, države ne plačujejo svojih obveznosti, kot bi jih morale." Poudaril je, da samo pet članic plačuje v proračun v skladu z dogovorom.

Steinmeier je povedal, da prihaja s sestanka z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom in da Trumpove izjave o Natu, ki so sicer v nasprotju z izjavami prihodnjega obrambnega ministra Jamesa Mattisa, vzbujajo zaskrbljenost.

V Natu pa so na kritike o zastarelosti organizacije odgovorili, da popolnoma zaupajo ohranitvi močnega zavezništva z ZDA. Stoltenberg je tako "popolnoma prepričan, da bo nova ameriška administracija ostala zavezana Natu".

V Rusiji so se medtem strinjali s Trumpovo oceno o zastarelosti Nata. Kot je dejal Putinov tiskovni predstavnik Peskov je "konfrontacija sistemski cilj te organizacije". "Glede na to, da je osredotočena na konfrontacijo in da je celotna struktura posvečena idealom konfrontacije, težko govorimo o moderni strukturi, ki je v skladu z idejami stabilnosti, trajnostnega razvoja in varnosti," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass povedal Peskov.

Trump za "varna območja" v Siriji

V pogovoru se je dotaknil tudi Bližnjega vzhoda. Invazijo na Irak je označil kot najslabšo sprejeto odločitev v zgodovini ZDA, o več kot pet let trajajoči vojni v Siriji pa je dejal, da bi morale biti znotraj države vzpostavljene varna območja, ki bi jih morale financirati zalivske države, ki so zaveznice ZDA.

V ločenem pogovoru za Washington Post je napovedal, da je blizu končni rešitvi, ki bo nadomestila Obamacare, zdravstveno reformo, ki jo je uvedel Obama. Med redkimi podrobnostmi glede tega je dejal, da bo s spremembo zdravstvena oskrba zagotovljena vsem in da bodo stroški zanjo nižji. Več bo znanega po imenovanju Toma Pricea za zdravstvenega ministra.

