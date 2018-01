Angela Merkel se v pogovore s SPD-jem "podaja optimistično"

Velika ovira bo razkol med CSU-jem in SPD-jem

7. januar 2018 ob 09:23,

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 12:55

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Konservativna unija CDU-ja in CSU-ja ter socialdemokratski SPD vendarle začenjata uvodne pogovore o možnosti oblikovanja nove velike koalicije. Od njihovega uspeha je odvisno, ali bodo potekala tudi "prava" koalicijska pogajanja.

"V te pogovore se podajam z optimizmom. V prihodnjih dneh bomo imeli polne roke dela, vendar smo pripravljeni doseči dobre rezultate," je novinarjem, potem ko je prvič po tednu dni vstopila v prostore socialdemokratov, kjer potekajo uvodni pogovori, povedala kanclerka in vodja CDU-ja Angela Merkel. Ocenila je, da bodo uvodni pogovori potekali hitro in intenzivno.

Vodja SPD-ja Martin Schulz je medtem izpostavil potrebo po modernizaciji in reformi države, predvsem na področju šolstva, naložb v nepremičnine, infrastrukture in drugih področij, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vodja CSU-ja Horst Seehofer pa je pred začetkom pogajanj novinarjem dejal, da njegova stranka v pogajanja v želji po dogovoru vstopa brez pogojevanja.

Uvodni pogovori bodo trajali teden dni. V tem času je sicer Nemčija navadno že imela novo vlado. Volitve so bile namreč septembra. Pravzaprav je dosedanji rekord v sestavljanju povolilne vlade, ki je znašal 86 dni, padel že pred dobrima dvema tednoma. Da se bodo zadeve tokrat zavlekle, je sicer nakazal že sam izid volitev, nato pa se je to potrdilo novembra, ko so propadla pogajanja o oblikovanju koalicije med CDU/CSU-jem, Zelenimi in Svobodnimi demokrati (FDP). Pod velikim pritiskom so se nato v SPD-ju, kjer so sprva odločno zanikali vstop v novo vlado, stežka odločili, da pristanejo na možnost ponovne črno-rdeče koalicije pod vodstvom Angele Merkel.

V sredo so tako vodstva CDU-ja, CSU-ja in SPD-ja uskladila časovnico in tehnične podrobnosti uvodnih pogovorov, tako da naj bi se zdaj lahko nemudoma začeli konkretni, vsebinski pogovori. Končali naj bi se prihodnji konec tedna in če se bodo vse stranke s tem strinjale - pod vprašajem je predvsem odločitev članov SPD-ja na izrednem kongresu 21. januarja -, naj bi se "pravi" koalicijski pogovori začeli 22. januarja. V februarju naj bi nato dorekli koalicijsko pogodbo, nova vlada naj bi sledila marca, po napovedih najkasneje do velike noči 1. aprila, torej pol leta po volitvah.

CSU vabi Orbana, Schulz opozarja na "nevarno logiko"

Za slabo voljo v SPD-ju pred začetkom uvodnih pogovorov je tik pred zdajci poskrbela petkova zimska klavzura bavarskega CSU-ja, na katero so povabili madžarskega premierja Viktorja Orbana. Kot je opozoril Schulz, Orban še posebej pri begunski politiki, pa tudi ko gre za svobodo medijev in mišljenja, sledi "nevarni logiki".

Tudi sicer bodo velika razhajanja med CSU-jem in SPD-jem verjetno največja ovira pri iskanju kompromisa. Socialdemokrati med drugim odločno zavračajo določanje zgornje meje za sprejem beguncev, omejevanje pravice do združitve družin in standardizirane teste za ugotavljanje starosti prebežnikov, medtem ko CSU od teh zahtev, vsaj sodeč po petkovi klavzuri, ne odstopa. Velike razlike so tudi pri zdravstvu in sociali, davkih in evropski politiki, saj v CSU-ju nimajo posluha za Schulzeve ideje o združenih državah Evrope. Kljub temu v vseh treh strankah zatrjujejo, da gredo v pogajanja optimistični.

B. V.