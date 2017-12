Schulzeva koalicijska zahteva finančno ministrstvo

"Zgolj uvodna koalicijska pogajanja"

18. december 2017 ob 11:55

Berlin - MMC RTV SLO

Vodja socialdemokratov (SPD) Martin Schulz v morebitni novi črno-rdeči vladi od konservativcev, ki jih vodi nemška kanclerka Angela Merkel, za svojo stranko zahteva položaj finančnega ministra.

Kot piše nemški poslovni časnik Handelsblatt, je Schulz skupini poslancev svoje stranke povedal, da bo eden izmed ciljev SPD-ja v prihajajočih koalicijskih pogajanjih s konservativno unijo CDU in CSU, da v morebitni ponovni skupni vladi prevzame finančni resor. Tega je sicer v preteklih osmih letih vodil dolgoletni politik konservativnega CDU-ja Wolfgang Schäuble, kot je ugotovil Schulz, pa se je v teh letih izkazalo, kako ključno za delo celotne vlade je prav to ministrstvo.

Predsedstvo SPD-ja je po močnih pritiskih z vseh strani, odkar so v Nemčiji novembra propadla uvodna pogajanja o oblikovanju tako imenovane jamajške koalicije, pritrdilo začetku uvodnih pogovorov o možnosti oblikovanja ponovne velike koalicije s CDU-em/CSU-jem. Ti se bodo začeli januarja.

"Zgolj uvodna koalicijska pogajanja"

Medtem ko so konservativci že jasno dali vedeti, da si želijo ponovne velike koalicije, v SPD-ju izpostavljajo, da za zdaj še ne gre za "prava", ampak zgolj uvodna koalicijska pogajanja in da poleg skupne vlade na mizi ostajajo tudi druge opcije, kot sta podpora SPD-ja manjšinski vladi kanclerke Merklove ali tako imenovana koalicija sodelovanja (KoKo).

SPD je po slabem izidu na septembrskih volitvah bundestaga nemudoma napovedal odhod v opozicijo. Za zgodovinsko nizko podporo na volitvah je večina v stranki okrivila tudi to, da so bili pred tem štiri leta v koaliciji z močnejšimi konservativci, zato so tudi vnaprej odločno zavrnili morebitno ponovno sodelovanje z Merklovo. Ta je nato po volitvah začela uvodne pogovore o oblikovanju t. i. jamajške koalicije z liberalci (FDP) in Zelenimi, a so ti sredi novembra propadli.

Nemčija se je tako znašla v politični krizi, na voljo pa ima zdaj le tri možnosti: oblikovanje nestabilne manjšinske vlade, proti kateri se je Merklova že jasno izrekla, predčasne volitve ali pa ponovno sodelovanje CDU-ja/CSU-ja in SPD-ja v vladi. Posledično se je močno okrepil pritisk na SPD, naj znova pretehta svojo odločitev o umiku v opozicijo oziroma naj v dobro države privoli v ponovno veliko koalicijo. Na začetku decembra je vodstvo SPD-ja nato predlagalo svojim članom, da začnejo pogovore s krščanskimi demokrati.

T. J.