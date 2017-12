Vodstvo SPD-ja potrdilo začetek pogovorov s CDU/CSU-jem o koaliciji

Na koncu bodo vstop SPD-ja v koalicijo potrdili člani stranke

15. december 2017 ob 17:25

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo nemških socialdemokratov (SPD) je pričakovano pritrdilo začetku uvodnih pogovorov s konservativno unijo CDU-ja in CSU-ja o oblikovanju nove velike koalicije.

O odločitvi vodstva stranke poroča nemšla tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na vire v stranki. Možnost ponovne t. i. črno-rdeče koalicije je sicer med številnimi člani SPD-ja izredno nepriljubljena.

Vodja socialdemokratov Martin Schulz je po srečanju vodstva povedal, da se bodo uvodna pogajanja začela v začetku januarja, končala pa naj bi se že v drugem tednu istega meseca. "Veliko je v igri, postavili smo si visoke cilje," je poudaril. "Božičnim počitnicam sem se že odpovedal," je še dejal Schulz.

"Želimo drugačno kulturo vladanja v naši državi," je povedal in dodal, da "ne bo šlo za nadaljevanje velike koalicije v obliki, kot smo jo poznali".

Konservativci si želijo nove velike koalicije

Konservativna unija pod vodstvom nemške kanclerke Angele Merkel se je že takoj po prvem srečanju vodilnih predstavnikov CDU-ja, CSU-ja in SPD-ja v sredo zvečer izrekla za začetek pogovorov, in ne skriva, da si želi ponovne velike koalicije, kakršna je Nemčiji vladala v prejšnjih letih.

Do možnosti tovrstne vlade je prišlo po tem, ko so novembra propadli uvodni pogovori o sestavi t. i. jamajške koalicije med CDU-jem in CSU-jem ter liberalnimi Svobodnimi demokrati (FDP) in Zelenimi. SPD je na podlagi slabega volilnega izida sprva sicer zavračala vnovično sodelovanje v veliki koaliciji in se je bila odločena umakniti v opozicijo, a so na kongresu prejšnji teden le podprli začetek pogovorov o tej možnosti.

Kot poroča DPA, sta Schulz in predsednica poslanske skupine SPD-ja Andrea Nahles najprej seznanila ožje vodstvo stranke z vsebino sredinih pogovorov, nato pa se je sestalo še 45-člansko predsedstvo SPD-ja, ki je odločalo, ali se lahko predhodni koalicijski pogovori začnejo ali ne. Schulz je pri tem pričakovano predlagal začetek teh pogovorov. "V uvodne pogovore bomo vstopili odprto in konstruktivno. Želimo govoriti o politiki, ki izboljšuje življenja ljudi. Gre za to, da okrepimo enotnost - v Nemčiji in v Evropi," je zatrdila Nahlesova.

Zgolj uvodni pogovori in ne še "prava pogajanja"

Vrh SPD-ja sicer zagotavlja, da gre za zdaj zgolj za uvodne pogovore in ne še "prava" koalicijska pogajanja ter da njihov izid ostaja odprt. Poleg velike koalicije naj bi tako bili na pogajalski mizi še vsaj dve drugi možnosti: podpora manjšinski vladi pod vodstvom Angele Merkel in pa t. i. koalicija sodelovanja. V slednji bi SPD v vlado imenoval svoje ministre, a bi z vlado sodeloval samo na določenih področjih, na drugih pa bi svoje projekte uveljavil v sodelovanju z drugimi strankami.

Tako kanclerki Merkel sami kot uniji CDU-ja in CSU-ja pa ti dve alternativi nista po volji. Kot poudarjajo konservativci, se želijo pogajati o "stabilni vladi" in torej de facto le o veliki koaliciji, še piše DPA.

O morebitnem prehodu z uvodnih na konkretnejše koalicijske pogovore bodo morali sicer v SPD-ju odločati na izrednem kongresu stranke, ki naj bi bil 14. januarja. Schulz je sicer pojasnil, da bi lahko kongres tudi prestavili. Koalicijsko pogodbo, če bo do nje prišlo, bo moralo potrditi še okoli 440.000 članov SPD-ja.

Nove vlade tako v Berlinu ne bo pred pomladjo, če bodo prizadevanja za oblikovanje velike koalicije neuspešna, pa Nemčiji celo grozijo predčasne volitve, dodaja DPA.

B. V.