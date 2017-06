Angleška policija objavila nove fotografije napadalca iz Manchestra

Policija išče Abedijev kovček

2. junij 2017 ob 16:35

Manchester - MMC RTV SLO/STA

Enajst dni po terorističnem napadu v Manchestru je tamkajšnja policija objavila nove fotografije napadalca. Za pomoč pri preiskavi prosi tudi javnost.

Na posnetkih nadzornih kamer je videti 22-letnega Salmana Abedija z velikim modrim kovčkom na kolesih, kako hodi po ulicah. Policija že od torka išče kovček, ki naj ga Abedi ne bi uporabil v napadu.

Policija je še sporočila, da so v mestu odkrili sumljiv avtomobil in začasno zaprli območje. Bela nissan micra bi bila lahko pomembna za preiskavo, je sporočila policija. Prebivalci na območju so tudi morali zapustiti svoja domovanja.

Preiskovalci so ugotovili, da je Abedi Veliko Britanijo zapustil 15. aprila in se iz Libije vrnil 18. maja. Po vrnitvi je nakupil sestavne dele za izdelavo bombe, ki jo je uporabil v napadu. Z rekonstrukcijo njegovega gibanja poskušajo ugotoviti, ali je Abedi že pred odhodom iz Velike Britanije posedoval dele za sestavo bombe. Policija se je pri tem za pomoč obrnila tudi na javnost, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.